Bluebay-Investmentchef China wird seinen Covid-Kurs ändern

Die Hoffnung, dass es im Ukraine-Krieg zu einer Verhandlungslösung kommen könnte, hat Risikoanlagen in den vergangenen Tagen befeuert. Währenddessen hob die Federal Reserve (Fed) die Zinssätze um 25 Basispunkte an. Ungeachtet der Risiken für Russland halten wir die US-Wachstumsaussichten für relativ robust. Die US-Wirtschaft ist bei der Energieversorgung und vielen Aspekten der Industrieproduktion autark, was bedeutet, dass sie von den jüngsten geopolitischen Turbulenzen relativ unbeeinflusst ist. Zwar hat die Fed die Wachstumsprognosen für 2022 nach unten korrigiert und gleichzeitig die Inflationsprognosen nach oben revidiert – dennoch scheint eine Rezession in den nächsten 12 bis 18 Monaten weiterhin sehr unwahrscheinlich zu sein.

Steigende US-Zinsen wegen hartnäckiger Inflation

Wir sind der Meinung, dass die Fed die Zinssätze bei jeder anstehenden Sitzung anheben dürfte, was dem Straffungszyklus der Jahre 2004 bis 2006 entspräche. Letztlich gehen wir davon aus, dass die Zinssätze über den „neutralen“ Punkt hinaus steigen müssen (den die Fed bei etwa 2,5 Prozent ansetzt), weil wir – anders als viele Marktteilnehmer – eine hartnäckig anhaltende Inflation erwarten. Da die nominalen Zinssätze weiterhin unter dem Verbraucherpreisindex liegen, werden die realen Zinssätze wohl für längere Zeit im negativen Bereich bleiben, was für eine relativ lockere Geldpolitik spricht, die die Wachstumsaussichten nicht zu stark beeinträchtigen dürfte.

Für das Jahr 2022 sind nun insgesamt sieben Zinserhöhungen der Fed eingepreist. Vor dem Hintergrund des unsicheren makroökonomischen Umfelds würde es uns überraschen, wenn die Märkte in naher Zukunft einen wesentlich aggressiveren Kurs einpreisen würden, insbesondere da die Renditekurve sich abzuflachen beginnt.