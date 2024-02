Der Drache ist eines der verheißungsvollsten Symbole unter den zwölf Tieren des chinesischen Tierkreiskalenders. Er verkörpert Stärke, Weisheit, Glück und Wohlstand. Da er bei diesem Frühlingsfest im Mittelpunkt stand, hoffen viele Anleger in der Region, dass sich das mit dem Drachen verbundene Glück nach einem schlechten Jahr 2023 in besseren Renditen auf dem chinesischen Aktienmarkt niederschlägt.

Denn 2023 gehörte er zu den Märkten mit der schlechtesten Performance weltweit und das Vertrauen der Anleger ist nach drei aufeinanderfolgenden Jahren des Rückgangs auf dem Tiefpunkt angelangt.

Diskrepanz zwischen Stimmungslage und Fundamentaldaten

Es gibt zwar einige echte Gründe zur Besorgnis – wie zum Beispiel die unhaltbare Verschuldung vieler Immobilienentwickler. Aber es ist eine Diskrepanz zwischen der Stimmungslagen am Markt und den Fundamentaldaten entstanden. Dies zeigt sich an den aktuellen Bewertungsniveaus und den Schlagzeilen in der Presse im Gegensatz zu den tatsächlichen Gegebenheiten vor Ort.

Chinesische Onshore-Namen werden heute zu historisch niedrigen Bewertungen gehandelt, was China zu einem der billigsten großen Aktienmärkte der Welt macht. Andererseits deuten die jüngsten Konjunkturdaten darauf hin, dass die angeschlagene Wirtschaft wieder Boden unter die Füße bekommt.

Sowohl die Indikatoren für den Konsum als auch für das verarbeitende Gewerbe zeigten gegen Ende 2023 Anzeichen einer Verbesserung. In jüngster Zeit verzeichneten die Caixin-Daten zur Aktivität des verarbeitenden Gewerbes den dritten Monat in Folge ein Wachstum (PMI >50), was auf eine kontinuierliche Verbesserung des Sektors trotz anhaltender Unsicherheiten hindeutet.

Natürlich reicht eine günstige Bewertung allein nicht aus, um eine nachhaltige Erholung des Aktienmarktes zu erreichen. Auch das Gewinnwachstum ist entscheidend. Hier zeigt sich die Diskrepanz zwischen den Fundamentaldaten eines Unternehmens und seinem Aktienkurs.

Die letzten drei Jahre haben chinesische Unternehmen vor unglaubliche Herausforderungen gestellt: schwache Nachfrage, operative Probleme und weit verbreitete Unsicherheiten. Trotzdem haben viele hochwertige Unternehmen robuste Gewinne erzielt. Wir erwarten für den Gesamtmarkt in diesem Jahr nach wie vor ein Gewinnwachstum im hohen einstelligen Bereich, da die Vorteile der geld- und fiskalpolitischen Anreize zum Tragen kommen sollten.

Wir haben drei Faktoren auf der Makroebene identifiziert, von denen wir erwarten, dass sie das Vertrauen der Verbraucher und Investoren in China in diesem Jahr stärken werden:

Tempo der Erholung

Bislang haben die Verbraucher das Tempo des Aufschwungs vorgegeben und jede Änderung wird davon abhängen, wie sich ihre Einkommens- und Beschäftigungsaussichten im Jahr 2024 entwickeln. Wenn auch mit einigen Widrigkeiten auf dem Weg, ist ein Zyklus zur Wiederaufstockung der Lagerbestände im Gange, der die Unternehmen dazu veranlassen könnte, mehr Mitarbeiter einzustellen oder den bestehenden Mitarbeitern eine bessere Vergütung zu bieten.

Auch die Einzelhandelsumsätze sind von Monat zu Monat gestiegen und die hohe Sparquote zeigt Anzeichen dafür, dass sie wieder auf das Niveau von vor der Covid-Krise sinkt, da wieder ein gewisser Grad an Normalität erzielt wurde. Der Markt geht davon aus, dass die Konsumausgaben in diesem Jahr anziehen werden.

Politisches Umfeld

Die Zentralregierung hat aus verschiedenen Gründen gezögert, große, direkte fiskalische Anreize zu geben, um den Konsum anzukurbeln, unter anderem um den Renminbi angesichts des starken US-Dollars stabil zu halten und um die Entstehung von Blasen in der Wirtschaft zu vermeiden.

Dennoch hat die Regierung über 70 kleinere, aber entscheidende Maßnahmen ergriffen, deren kumulative Wirkung nicht übersehen werden sollte. Wir gehen davon aus, dass die anhaltende oder zunehmende Unterstützung das Vertrauen wiederherstellen und die Wirtschaftstätigkeit unterstützen wird, da die chinesische Wirtschaft eine Neuausrichtung auf Konsum und wertschöpfende Produktion vollzieht.

Stabilisierung des Immobilienmarktes

Damit das Vertrauen in die Gesamtwirtschaft nachhaltig zurückkehrt, ist eine Stabilisierung des Immobilienmarktes unerlässlich, und hier sehen wir die größten Herausforderungen für die Behörden. Steigende Immobilienpreise werden den Verbrauchern das Vertrauen geben, mehr von den rekordhohen Ersparnissen auszugeben, die sie während der Pandemie angesammelt haben. Maßnahmen wie die Erleichterung des Zugangs zu Hypothekenkrediten sind noch im Gange.

Bislang hatten diese Maßnahmen nur geringe Auswirkungen auf den Sektor, aber mit der Zeit erwarten wir eine Trendwende, da es nach wie vor einen großen Nachholbedarf an Häusern und Wohnungen gibt, insbesondere in den größeren Städten.

Insgesamt bleiben wir daher optimistisch, dass die chinesischen Verbraucher ihre Ersparnisse schließlich ausgeben werden – durch Konsum und durch erneute Investitionen an den Märkten – und so das Jahr des Drachen auch dieses Mal seinem Ruf gerecht wird.

Über den Autor:

Nicholas Yeo ist Leiter der Abteilung chinesische Aktien (Head of China Equities) bei Abrdn.