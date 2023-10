Schlechte Investorenstimmung Chinas Wirtschaft - Boom, Bust oder beides? Ein Blick auf die aktuellen Kapitalabflüsse

China war lange Zeit als Wachstumsmotor der Weltwirtschaft bekannt. Investoren strömten aufgrund der Aussicht auf hohe Renditen in die Volksrepublik. Doch in letzter Zeit ist der Geldfluss abrupt versiegt und die Stimmung unter den Investoren hat sich verschlechtert.

Im August zeigten sich die Auswirkungen dieser Entwicklung durch spürbare Kapitalabflüsse europäischer Investoren. Die Kategorien China Equity und China Equity A Shares verzeichneten Rücknahmen von jeweils 1,1 Milliarden Euro, während der Sektor Greater China Equity Abflüsse von 0,5 Milliarden Euro verzeichnete. Diese Zahlen stammen von Morningstar. Obwohl dies nur ein Bruchteil der Gelder ist, die in den Jahren 2020 und 2021 in diese Sektoren flossen, ist der Trend eindeutig.

Zweifel an Chinas Wirtschaft wachsen

Die Skepsis gegenüber Chinas Wirtschaft hat verschiedene Gründe. Der erhoffte wirtschaftliche Aufschwung nach dem Ende der Null-Covid-Politik blieb aus. Zudem beeinflussen geopolitische Spannungen, handelspolitische Konflikte mit westlichen Ländern und interne wirtschaftliche Herausforderungen die Stimmung der Investoren negativ.

Auch die Stabilität des chinesischen Finanzsystems bereitet Sorgen, verstärkt durch die Krise des Immobilienentwicklers Evergrande. Die strengere Regulierung in den Bereichen Technologie und Bildung wirft ebenfalls Fragen auf. Die politischen Spannungen nach der russischen Invasion in der Ukraine beeinflussen ebenfalls die Anlageentscheidungen und treiben die Kapitalabflüsse aus China an.

Um das Ausmaß zu skizzieren: Laut einem Bericht von „Bloomberg“ flossen im August innerhalb von nur zwölf Tagen umgerechnet 9,3 Milliarden US-Dollar aus chinesischen Festlandsaktien ab. Solche Kapitalabflüsse gab es zuletzt 2016.

Goldman Sachs und Blackrock sind wenig optimistisch

Goldman Sachs zufolge verkauften globale Hedgefonds chinesische Aktien zuletzt regelrecht „aggressiv“. Dabei traf es nicht nur einzelne Sektoren, sondern die Breite der chinesischen Wirtschaft: Verkauft wurden Papiere von Chinas größtem Spirituosen-Konzern Kweichow Moutai, ebenso Aktien vom Anbieter erneuerbarer Energien Longi Green Energy Technology oder der China Merchants Bank.

Der weltgrößte Vermögensverwalter Blackrock hat kürzlich ebenfalls seine Einschätzung für chinesische Aktien überarbeitet und stufte sie von „übergewichten" auf „neutral“ herab. Dieser Schritt kam für viele überraschend, insbesondere nachdem das Unternehmen Anfang des Jahres noch bullish für chinesische Aktien war.

Das sich verlangsamende Wirtschaftswachstum spielt hierbei eine entscheidende Rolle. Ein einfacher Vergleich verdeutlicht, wie schwach China zuletzt performt hat: Der MSCI China Index hat seit Jahresbeginn etwa 10 Prozent verloren, während der MSCI World Index um 13,5 Prozent gestiegen ist.

China fehlt der Blick nach vorne

Die politischen Anreize scheinen zudem nicht mehr so stark zu sein wie früher. „Wir gehen nicht davon aus, dass Peking das eine große Kaninchen aus dem Hut zaubern wird, das jegliche Investorensorgen im Handumdrehen beruhigen wird“, zitierte das „Handelsblatt“ Björn Jesch, Investmentchef der DWS.

Jan Beckers von Bit Capital sprach von einer „dramatischen Verschlechterung des geopolitischen Umfelds ohne Aussicht auf einen kurzfristigen Ausweg“. Er hat das China-Exposure seines Fonds daher auf wenige Prozent reduziert und geht derzeit keine langfristigen Wetten im Reich der Mitte ein.

James Syme, Fondsmanager bei J O Hambro Capital Management, sieht noch eine weitere Gefahr. So bestehe in Volkswirtschaften mit hoher Verschuldung – und dazu gehört China - die Gefahr einer Schulden-Deflationsspirale, bei der die Einkommen deflationieren, die Schulden aber nicht. „Eine ernsthafte Deflation in China würde ein erhebliches wirtschaftliches Risiko für die Kreditnehmer und damit auch für die Kreditgeber darstellen“, so Syme.

Es gibt einige Anzeichen für eine bereits eingetretene Deflation: Die Exporte sind bis Juli um 14,5 Prozent gesunken, die Immobilieninvestitionen sind seit Jahresbeginn um 8,5 Prozent zurückgegangen und die Arbeitslosenquote der 16- bis 24-Jährigen ist von 16,7 Prozent zu Beginn des Jahres auf 21,3 Prozent im Juni gestiegen. Ein deutlicher Anstieg, der Peking dazu veranlasste, diese Zahlen fortan nicht mehr zu veröffentlichen. Statt beherzte Maßnahmen einzuleiten, scheint Peking den Kopf in den Sand zu stecken.

Chinas Alternativen rücken in den Fokus

Dass aktiv gemanagte China-Aktienfonds derzeit mit Performance-Erwartungen zu kämpfen haben, zeigt auch eine Untersuchung von Scope. Nur einer von 25 China-Aktienfonds hat den MSCI China Index übertroffen, der in diesem Jahr knapp 7 Prozent verloren hat. Der Fidelity China Focus Fonds hat sich als bester Fonds erwiesen und ist der einzige Fonds, der die Benchmark konsistent über 1, 3, 5 und 10 Jahre geschlagen hat.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Trotz der wirtschaftlichen Herausforderungen bleibt Scope zuversichtlich: In China konzentrierte Aktienfonds würden aufgrund von Ineffizienzen in anderen Märkten nach wie vor attraktive Möglichkeiten für aktives Management bieten. Auch Jan Viebig, Investmentchef der Privatbank Oddo BHF, war im Juli optimistisch und betonte, die Maßnahmen der Regierung in Peking zur Konjunkturbelebung dürften früher oder später wirken.

Dennoch dürften Investoren gut daran tun, ihre Portfolios zu diversifizieren und auch andere aufstrebende Märkte in den Blick zu nehmen, die möglicherweise weniger geopolitischen und regulatorischen Risiken ausgesetzt sind. So gewichtet etwa Michael Altintzoglou, Fondsmanager des Flossbach von Storch Global Emerging Markets Equities, derzeit Indien am höchsten.

Im 70 Millionen Euro schweren Fonds Global Advantage Emerging Markets High Value von Keppler Asset Management stehen Malaysia, Taiwan und Südkorea an der Spitze, Fondsmanager Michael Keppler selbst hält weiterhin Chile, Brasilien und Polen derzeit für vielversprechende Märkte.