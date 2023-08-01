Volkswirt Jörg Krämer
Chinas Wirtschaft wächst nur noch verhalten
China hat ein Schuldenproblem. Vor allem Unternehmen stecken im Reich der Mitte tief in den roten Zahlen. Eine Finanzkrise ist jedoch nicht in Sicht, ist Commerzbank-Chefvolkswirt Jörg Krämer überzeugt.
China steckt tief in den roten Zahlen. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 verdoppelten sich die Schulden im Reich der Mitte relativ zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) – und sind damit höher als in den USA. Unternehmen sind besonders stark betroffen. Doch auch der Staat nimmt hohe Summen auf.