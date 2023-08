China steckt tief in den roten Zahlen. Seit der Finanzkrise im Jahr 2008 verdoppelten sich die Schulden im Reich der Mitte relativ zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) – und sind damit höher als in den USA. Unternehmen sind besonders stark betroffen. Doch auch der Staat nimmt hohe Summen auf.



Jörg Krämer von der Commerzbank glaubt jedoch nicht, dass es in China zu einer Finanzkrise kommt. „Die Zentralregierung dürfte das im Interesse der sozialen Stabilität im Land verhindern“, ist Krämer überzeugt.