Finanzexperte Jan Viebig
China kommt zurück
China ist wieder in den Blickpunkt der Anleger gerückt. Das mag etwas überraschen, weil das Land zuletzt wirtschaftlich Schwächen gezeigt hat. Vor allem, nachdem die Regierung lange an ihrer rigiden Lockdown-Politik festgehalten hatte, verlor die Wirtschaft an Schwung. Als die coronabedingten Einschränkungen gelockert worden sind, zogen die Wirtschaftsaktivitäten zwar wieder an, aber nicht so dynamisch, wie es die Regierung erhofft hatte. Der IWF erwartet, dass sich das Wachstum nach 3,0 Prozent im Jahr 2022 im laufenden Jahr 2023 auf 5,2 Prozent beschleunigen dürfte. Doch für das Jahr 2024 rechnet er mit einem Rückgang auf 4,5 Prozent.