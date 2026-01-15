Templeton Global Investments sieht in den nächsten Quartalen große Chancen für chinesische Aktien – bestimmte Renditebringer sollten sich Investoren genauer ansehen.

Die Aussichten für chinesische Aktien im Jahr 2026 sind vielversprechend. Die Fähigkeit Chinas, sich den Handelsforderungen der USA zu widersetzen, spiegelt die sich verringernde technologische Kluft zwischen den beiden Volkswirtschaften wider. Wir erwarten 2026 einen weniger konfrontativen Handelsansatz, da beide Seiten versuchen, sich auf das Wachstum ihrer Volkswirtschaften zu konzentrieren.

Zu den Marktthemen 2026 gehören:

Steigende Unternehmensmargen aufgrund von sogenannten Anti-Involutionsmaßnahmen (staatliche Maßnahmen, die darauf abzielen, den ruinösen Wettbewerbsdruck in Wirtschaft und Gesellschaft zu verringern)

steigender Strombedarf, da Chinas Deepseek-Moment zu steigenden Investitionen in Rechenzentren führt

fiskalische Anreize zur Unterstützung des Wachstums

Im kommenden Jahr wird China seinen 15. Fünfjahresplan veröffentlichen, der sich auf ein nachhaltiges, effizientes und ausgewogenes Wirtschaftswachstum konzentriert. Im Vergleich zum 14. Plan, der den Fokus auf Investitionen und grüne Energie legte, erwarten wir, dass die Schwerpunkte dieses Mal Konsum und Innovation sein werden.

Zu den Branchen, die von dem Plan profitieren dürften, gehören voraussichtlich Halbleiter, Konsumgüter, Energieanlagen und Biotechnologie. Die Rückschau zeigt: Frühere Pläne waren eine nützliche Orientierungshilfe für Anleger bei der Entscheidung, wo sie ihr Kapital einsetzen sollten.

Grafik 1: Schätzung des Gewinnwachstums der Sektoren in China 2026

2 Die Kurs-Gewinn-Bewertung des MSCI China für 2026 liegt mit 12,6 x leicht über dem langfristigen Durchschnitt, was den Anstieg des Index um 28% zwischen Januar und Mitte Dezember 2025 widerspiegelt. Globale Aktienfonds sind gegenüber China mit 6,5% untergewichtet, verglichen mit einem Durchschnitt von 5,5% nach COVID-19.3 Dies deutet darauf hin, dass es Potenzial für einen Anstieg der Zuflüsse ausländischer Gelder gibt, da die Aussichten auf eine Erholung der Margen die Gewinne ankurbeln dürften und die Bewertungen weiterhin angemessen sind.

Zentrale Themen

Anti-Involution: Ein mehrjähriges Thema, das sich auf den Übergang vom Preiswettbewerb zum qualitätsorientierten Wachstum konzentriert. Die Politik fördert zunehmend fairen Wettbewerb, und 2026 dürfte es zu mehr Zusammenschlüssen in Branchen mit Überkapazitäten kommen. Das wirkt sich positiv auf die Unternehmensmargen und die Eigenkapitalrendite aus, wobei große Unternehmen voraussichtlich die größten Nutznießer sein werden.

Deepseek-Moment: Die Veröffentlichung des großen Sprachmodells von Deepseek im Januar 2025 erschütterte die Technologiewelt. Seine Effizienz4 und der Einsatz von Open-Source-Software verschaffen ihm einen Vorteil in einer Umgebung, in der die Bedürfnisse energiehungriger proprietärer Modelle mit eingeschränkten Stromnetzen kollidieren. Zwischen 2025 und 2030 wird China voraussichtlich mehr Tokens in KI-Modellen nutzen als die USA.5 Dies dürfte erhebliche Investitionen in Rechenzentren und Energieinfrastruktur nach sich ziehen.

Die lokalen Regierungen in Gansu, Guizhou und der Inneren Mongolei haben die Strompreise für Rechenzentren gesenkt, die im Inland hergestellte Chips verwenden. Das ist ein klares Signal, dass China dem Wachstum inländischer KI-Modelle Priorität einräumt, was sich positiv auf die Lieferanten von Energieausrüstungen auswirkt.

Grafik 2: Verwendung von Hyperscaler-Tokens in China und den USA 2025 und 2030

Quellen: Microsoft, Alphabet, Amazon. Stand: 1. Dezember 2025

Fiskalpolitische Anreize: Die Zentralregierung wird die Emission von Anleihen im Jahr 2026 um 1 Milliarde Renminbi erhöhen, wobei das Angebot auf den Jahresanfang ausgerichtet ist. Das Haushaltsdefizit wird voraussichtlich auf 4 Prozent des BIP steigen. Die Konjunkturmaßnahmen werden sich auf die Stimulierung des Konsums sowie auf die gezielte Förderung von Innovationen in Bereichen wie der Halbleiterindustrie und anderen importintensiven Branchen konzentrieren.

Sektoreinschätzungen

Grafik 3: China Sektorentwicklung 2025

Quellen: Bloomberg, MSCI, Stand: 2. Dezember 2025

Technologie: China schließt weiterhin die Technologielücke zu den USA im Halbleitersektor. Technologische Unabhängigkeit bleibt eine Priorität, da sich die Regierung verpflichtet hat, nichtchinesische Software durch im Inland entwickelte Lösungen zu ersetzen. Die Entwicklung heimischer Ökosysteme schafft das Potenzial für eine alternative globale KI-Lieferkette. Dies könnte Exportmöglichkeiten in Länder der „Neuen Seidenstraße“ bieten, in denen China bereits erfolgreich grüne Technologien und Elektrofahrzeuge exportiert hat.

Zyklische Konsumgüter: Die Auswirkungen der Anti-Involution werden sich voraussichtlich positiv auf den Sektor auswirken, da Unternehmen nicht mehr ausschließlich über den Preis konkurrieren, sondern sich auf Qualität konzentrieren. Wir gehen davon aus, dass sich dies positiv auf die Unternehmensmargen auswirken wird, was sich in der Konsensprognose für das Gewinnwachstum von 35 Prozent für den Sektor widerspiegelt. Wir stehen chinesischen Internetplattform-Unternehmen weiterhin positiv gegenüber und betrachten Anti-Involution als positiven Katalysator.

Industrie: Wir konzentrieren uns auf den chinesischen Stromausrüstungssektor als Hauptnutznießer des steigenden Strombedarfs für Rechenzentren und des weltweiten Austauschs veralteter Geräte. Die Internationale Energieagentur IEA prognostiziert, dass die installierte Leistungsbasis für Rechenzentren weltweit zwischen 2025 und 28 jährlich um > 20 Prozent steigen wird. Angesichts der Kapazitätsengpässe in Europa und den USA haben chinesische Energieausrüster aufgrund ihrer kosteneffizienten, skalierbaren Lösungen das Potenzial, ihren Marktanteil zu erhöhen.

Gesundheitsvorsorge: Der chinesische Biotech-Sektor verzeichnet ein deutliches Wachstum. Wir konzentrieren uns auf die Onkologie, wo China einen Anstieg seines Anteils an weltweiten Studien von 5 Prozent im Jahr 2014 auf 39 Prozent im Jahr 2024 verzeichnete.6 China konnte insbesondere bei Studien zu nicht-kleinzelligem Lungenkrebs überzeugen, wie eine 2024 in The Lancet veröffentlichte Untersuchung belegt, was das Vertrauen der Anleger in den Biotech-Sektor weiter stärkt. Zu den Vorteilen Chinas im Bereich Biotechnologie gehören:

Arbeitskosten

Skaleneffekte

Lieferkette

Staatliche Unterstützung

Kostengünstige F&E- und Patientenstudien

Das Fazit

Die Aussichten für chinesische Aktien im Jahr 2026 sind vielversprechend. Zu den Katalysatoren, die den Markt nach vorn bringen, gehört der positive Effekt der Anti-Involution auf einen nicht nachhaltigen Wettbewerb. Dadurch könnten die Unternehmensmargen steigen und Analysten rechnen im Konsens mit einem Gewinnwachstum von rund 15 Prozent. Wir sind für die Sektoren Halbleiter, zyklischer Konsum, Energieausrüstung und Biotechnologie positiv gestimmt.

1 IBES Stand: 2. Dezember 2025.

2 Bloomberg, Stand: 2. Dezember 2016. 15-jähriges durchschnittliches Kurs-Gewinn-Verhältnis beträgt 10,9x.

3 EPFR zum Stand 30. September 2025.

4 Das V3-Modell von Deepseek behauptet, 90 Prozent weniger Rechenleistung zu verbrauchen als Liama 3.1.

5 CITIC Securities, Microsoft, Alphabet, Amazon, Stand: 1. Dezember 2025.

6 IQVIA