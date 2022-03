Chinesische Anleihen Chinas Anleihenmärkte: Neues Umfeld, bewährte Qualitäten

In Zeiten großer Wertschwankungen an den Finanzmärkten suchen Anleger nach Möglichkeiten, ihrem Portfolio mehr Stabilität mit Investments hoher Qualität zu verschaffen. Dieses Verhalten wird auch mit „Flight to quality“ bezeichnet. Staatsanleihen sind ein klassischer sicherer Hafen, und auch chinesische Staatsanleihen übernehmen zunehmend diese Rolle.

Weniger Regulierungen erwartet

Die Spezialisten von UBS Asset Management in China sind der Ansicht, dass nach den von der Regierung im vergangenen Jahr beschlossenen regulatorischen Maßnahmen in mehreren Sektoren die Eingriffe nun nicht mehr so stark sein werden. Zu groß ist das Risiko, das Wirtschaftswachstum dadurch zu schwächen. Außerdem sind die Folgen dieser Maßnahmen an den Märkten bereits eingepreist.

Chinesische Staatsanleihen bleiben für internationale Anleger attraktiv, denn sie bieten höhere Renditen im Vergleich zu den meisten Indizes für globale Staatsanleihen. Zudem sind sie weniger volatil als die globalen Märkte, da die einheimischen Banken, die einen Großteil der Anleihen halten, einen Buy-and-Hold-Ansatz verfolgen.

Der Markt für Unternehmensanleihen wächst dynamisch und nähert sich internatio­nalen Standards. Hayden Briscoe, Head of Fixed Income Asia/Pacific bei UBS Asset Management, begrüßt diese Entwicklung: „Dadurch gelangen mehr private Firmen an den Markt, der nach unseren Schätzungen innerhalb der nächsten fünf Jahre so groß sein wird wie der Markt für Unternehmensanleihen in den USA. Dies wiederum eröffnet sehr viele neue Anlagechancen.“

Positive Entwicklung in Chinas Immobiliensektor

Als Folge der Probleme bei mehreren großen Immobilienfirmen kam es zu starken Korrekturen am Markt für chinesische High-Yield Bonds, denn die Immobilienbranche hat hier das größte Gewicht. Die Regierung hat strenge Maßnahmen gegen eine zu hohe Überschuldung von Immobilienfirmen ergriffen. Aus Sicht eines Anleiheinvestors sind das gute Nachrichten, wie Hayden Briscoe betont: „Immobilienentwickler müssen nun ihre Verschuldung reduzieren und ihre Geschäftsmodelle in Richtung weniger Risiko anpassen. Das sind gute Voraussetzungen, um wieder Positionen im Bereich China High Yield aufzubauen.“

Zu Anlagerisiken in China generell: Unternehmen müssen sich an das veränderte wirtschaftliche Umfeld anpassen, was neue Gewinner, aber auch Verlierer hervorbringt. Umso wichtiger ist lokale Anlagekompetenz. Wir sind überzeugt, dass die starke Präsenz von UBS Asset Management in China dazu beiträgt, Investoren die bestmöglichen Optionen zu bieten.

Erfahren Sie mehr.