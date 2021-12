IPO-Dürre in China: Nach einer Flut von Börsengängen in den letzten Jahren herrscht auf dem chinesischen Markt für A-Aktien seit Ende letzten Jahres Ebbe. Woran liegt das? Wie geht es weiter? Und welchen Einfluss hat das auf die Entwicklung des Marktes?

Nach einer Flut von Börsengängen in den letzten Jahren herrscht auf dem chinesischen Markt für A-Aktien seit Ende letzten Jahres in Hinsicht auf Börsengänge Ebbe. Es gibt zwar Spekulationen, dass die chinesische Börsenaufsicht China Securities Regulatory Commission (CSRC) einige Börsengänge zulassen wird, die noch dieses Jahr in den Markt rieseln würden.