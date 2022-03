Chinas Gesundheitsindustrie am Wendepunkt

Qualitätsansatz setzt sich durch

Zum einen bleiben der Zugang zu und die Bezahlbarkeit von Medikamenten und Dienstleistungen ein zentrales Element der Regierungspolitik. Zum anderen sorgen die verbesserten Rahmenbedingungen dafür, dass China bei der Entwicklung von innovativen Therapien gegenüber dem Westen und hier vor allem den USA immer stärker aufholt. Aktuelle Schätzungen von Bernstein Research und Evaluate Pharma erwarten für Chinas Medikamentenmarkt von 2018 bis 2023 ein jährliches Wachstum von im Schnitt 14 Prozent auf ein Gesamtvolumen von umgerechnet 166 Milliarden US-Dollar. Im selben Zeitraum wird sich der Anteil der Originalmedikamente mit Patentschutz am Gesamtumsatz von 40 auf 64 Prozent erhöhen.

In der Krebsmedizin haben chinesische Biotechs unter den neuen Therapieansätzen bei den Immuntherapien, bispezifischen Antikörpern und mit Chemoadjuvantien verstärkten Antikörpern (ADCs) Fortschritte erzielt. Dasselbe gilt für die Zell- und Gentherapien. In der Diabetesbehandlung gewinnen lokale Anbieter Marktanteile. Und schlussendlich entwickeln und produzieren chinesische Firmen Impfstoffe, Antikörper und antivirale Therapien gegen Covid-19.

Legend Biotech ist ein Paradebeispiel für eine chinesische Biotechfirma, die vor dem großen internationalen Durchbruch steht. Am 28. Februar wird die Stellungnahme des Fachgremiums der US-Arzneimittelbehörde FDA für die Zulassung einer zellbasierten CAR-T-Therapie bei multiplem Myelom (auch Morbus Kahler, Tumore im Knochen oder Knochenmark) erwartet. Aufgrund der in den klinischen Studien gezeigten hohen Wirksamkeit, könnte das Präparat als erstes Produkt aus China zur Erstlinienbehandlung bei dieser aggressiven Blutkrebsform avancieren.

Fazit für Investoren

Aus der zunehmenden Reife des chinesischen Gesundheitssektors ergeben sich attraktive Anlagemöglichkeiten. Aktuell notieren die Bewertungen auf Tiefständen, denn ungeachtet der starken Fundamentaldaten der meisten Unternehmen wurde der Sektor 2021 im Zuge des allgemeinen Ausverkaufs bei chinesischen Aktien mit in die Tiefe gezogen. Marktzulassungen, wie möglicherweise bald bei Legend Biotech, werden die chinesische Biotechindustrie in den nächsten Jahren jedoch immer stärker in den Blickpunkt der internationalen Investoren rücken.

Remo Krauer ist seit 2018 Senior Portfolio Manager Healthcare Funds & Mandates bei Bellevue Asset Management. Zuvor war er bei der Zürcher Kantonalbank tätig, zuerst als Senior Portfoliomanager, dann als Head Portfolio Konstruktion für Private Vermögensverwaltung. Er hat einen Bachelorabschluss in Betriebsökonomie von der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften.

