Redaktion 05.06.2014 Lesedauer: 1 Minute

Chinas Großbank ICBC will Deutschland-Geschäft ausbauen

Die chinesische Großbank ICBC will ihr Deutschland-Geschäft ausbauen. Das kündigte der Vorstandschef der nach der Bilanzsumme größten Bank der Welt, Jiang Jianquing, am Mittwoch in Berlin an.