Wachsende Lockdown-Gefahr Chinas Viruspolitik gebietet über die Wirtschaftskraft

Nach einem vielversprechenden Start ins Jahr steht Chinas Wirtschaft vor den schlimmsten Einbußen seit Beginn der Pandemie. Sowohl der Einkaufsmanagerindex des verarbeitenden Gewerbes als auch der des Dienstleistungssektors fielen im März zum ersten Mal seit Februar 2020 unter die Expansionsschwelle von 50 Punkten. Die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Ausbrüche, die sich auf Shanghai, Shenzhen und Jilin konzentrieren, haben zu einem starken Rückgang der Mobilität und zu Produktionsstörungen geführt, die den Konsum weiter beeinträchtigen.

Chinas Logistiksektor leidet unter Fahrverboten für Lkw-Fahrer und die strengen Corona-Kontrollen in den großen chinesischen Häfen könnten die Probleme der globalen Lieferkette noch verschärfen, weil sich nach der Lockerung der Auflagen die notorische Überlastung der Häfen weltweit verschärfen dürfte.

Da es unwahrscheinlich ist, dass China seine Null-Covid-Haltung aufgibt, erwarten wir einen weiteren schwierigen Monat, bevor sich die Situation im Mai normalisieren könnte. Angesichts der erheblichen Hürden für das Wirtschaftswachstum des Landes in der ersten Hälfte dieses Jahres haben wir unsere Basisprognose für das Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2022 auf einen Zuwachs von rund 4 Prozent gesenkt, wobei wir die Prognosespanne erweitert haben, um den gestiegenen Unsicherheiten sowohl in der chinesischen als auch in der globalen Wirtschaft Rechnung zu tragen.

Chinas ehrgeiziges BIP-Wachstumsziel für 2022 gerät unter Druck

Auf dem Nationalen Volkskongress Anfang März – eine Woche vor dem Lockdown für die 17,5 Millionen Einwohner von Shenzhen – hatte Peking ein Wachstumsziel von „etwa 5,5 Prozent“ für 2022 angekündigt und damit den Marktkonsens übertroffen.

Diese Zahl steht, mit Ausnahme des Jahres 2020, für das schwächste jährliche BIP-Wachstum in China seit mehr als drei Jahrzehnten: Das Land sieht sich mit gravierenden Herausforderungen konfrontiert, darunter die weltweite geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheit, die anhaltende Pandemie, ein angeschlagener chinesischer Immobilienmarkt und ein schwacher Konsum.

Neben der BIP-Zielvorgabe hat Peking auch einen Plan für fiskalische Anreize bekannt gegeben, der indes positiv überraschte: Steuersenkungen und fiskalische Ausgaben für Infrastrukturprojekte sind die wichtigsten Ansätze zur Stützung des Wachstums. Trotz der Senkung der Defizitquote Chinas von 3,2 Prozent im Jahr 2021 auf 2,8 Prozent im Jahr 2022 (ein Rückgang um mehr als 200 Milliarden Yuan) erwarten wir, dass die Haushaltsausgaben im Vergleich zum Vorjahr um mehr als 2 Billionen Yuan steigen werden, was auf die erheblichen Haushaltsüberträge aus dem Jahr 2021 zurückzuführen ist.

Darüber hinaus könnten rund 1,2 Billionen Yuan aus den Erlösen einer Sonderanleihe der lokalen Gebietskörperschaften, die 2021 nicht zum Einsatz kamen, die Infrastrukturausgaben in diesem Jahr zusätzlich unterstützen, nachdem die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen geringer ausfallen dürften.

Verstärkte politische Unterstützung für Chinas Wirtschaft

Auf der Tagung des Nationalen Volkskongresses im März betonte Premier Li Keqiang in seinem Bericht über die Arbeit der Regierung, dass Peking seinen Schwerpunkt von harten Strukturreformen auf wirtschaftliche Stabilität verlagern wolle – eine besondere Priorität angesichts der politischen Bedeutung des Parteitags der Kommunistischen Partei Chinas und der Regierungsumbildung am 20. Oktober.

Es wurde eine Reihe von wirtschaftlichen und sozialen Entwicklungszielen für das Jahr 2022 vorgestellt, darunter die Schaffung von mehr als elf Millionen neuen Arbeitsplätzen in den Großstädten und Ballungszentren sowie ein sich um 3 Prozent bewegender Verbraucherpreisindex (VPI). Wir gehen davon aus, dass der chinesische Verbraucherpreisindex in diesem Jahr im Durchschnitt bei 2,5 Prozent liegen wird, wobei sowohl die höheren Rohstoffpreise aufgrund des Ukraine-Kriegs als auch die schwächere Inlandsnachfrage berücksichtigt sind.

In Bezug auf den Immobilienmarkt hat der Nationale Volkskongress bekräftigt, dass „Wohnraum zum Leben und nicht zur Spekulation dient“. Dennoch will die Regierung weiterhin den Markt für den Wohnungsbau heranziehen, was auf eine ausgewogene Politik für den Immobilienmarkt hindeutet.

Im Bereich nachhaltiger Energiequellen will China sein Dekarbonisierungsziel flexibler handhaben und einem aktuellen Zwängen folgenden Ansatz für den Umbau seiner Energiestruktur nachgehen. Dies steht im Gegensatz zu dem Ziel, den Energieverbrauch zu senken, was immer wieder zu produktionshemmenden Stromrationierungen führt.

Wir gehen davon aus, dass sich die politische Lockerung in nächster Zeit beschleunigen wird. Die Fiskalpolitik hat mit der vorzeitigen Emission von Sonderanleihen der lokalen Gebietskörperschaften zur Unterstützung der Infrastruktur und mit raschen Entlastungsprogrammen für kleine und mittlere Unternehmen, die mit der aktuellen Covid-19-Welle zu kämpfen haben, bereits gehandelt. Die People's Bank of China hat das Kreditangebot ausgeweitet, allerdings bleibt das Kreditwachstum durch die schwache Nachfrage begrenzt. Wir erwarten daher, dass eine weitere Lockerung der Regulierungspolitik in den einzelnen Wirtschaftssektoren, insbesondere auf dem Wohnungsmarkt, die Nachfrage erhöhen wird. Zinssenkungen und Senkungen des Mindestreservesatzes (RRR) dürften im zweiten Quartal 2022 folgen.

Die Konjunktur hängt von der Länge der Lockdowns ab

Unsere BIP-Prognose für China von rund 4 Prozent für 2022 berücksichtigt positive Überraschungen bei den Steuereinnahmen, die über den Erwartungen liegende Wirtschaftsleistung in den ersten beiden Monaten dieses Jahres sowie die Auswirkungen der Omikron-Welle und der Russland-Ukraine-Krise.

Wir glauben, dass die Auswirkungen auf Chinas Exporte noch überschaubar bleiben können, wenn die Lockdowns nicht über alle großen Häfen verhängt werden und die chinesische Produktion insgesamt intakt bleibt. Als beispielsweise der Hafen von Shenzhen im Mai und Juni des vergangenen Jahres wochenlang seinen Betrieb einstellte, wurden große Mengen an Fracht auf Häfen in anderen Gebieten umgeleitet, sodass die Exporte im Sommer im Vergleich zum Vorjahr stark blieben.

Letztlich entscheidet die Dauer der Lockdowns über Wohl und Wehe der chinesischen Volkswirtschaft. China wird wahrscheinlich einen umfassenden Shutdown im ganzen Land verhindern können. Es ist davon auszugehen, dass erneute Ausbrüche mit der gleichen strengen – aber kurzen – Abriegelung wie in Shenzhen bekämpft werden. Der in Shanghai unternommene Versuch, mit einer schrittweisen Abriegelung von Stadtvierteln das Virus einzudämmen, ist offenkundig fehlgeschlagen. Chinas flexibler Arbeitsmarkt im Verbund mit der robusten inländischen Lieferkette könnte dazu beitragen, die Auswirkungen auf die Produktion abzumildern, sofern die Lockdowns vorübergehend sind. Je länger die lokalen Beschränkungen jedoch andauern, desto schwieriger wird es für die jeweiligen Produktionsstandorte sein, die Verluste auszugleichen.