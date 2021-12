Die chinesische Wirtschaft brummt wieder. Nachdem das Bruttoinlandsprodukt Anfang dieses Jahres um 10 Prozent eingebrochen war, setzte schon im zweiten Quartal mit einem Plus von 11,7 Prozent eine massive Gegenbewegung ein. Die Zahlen für das dritte Quartal weisen nun ein weiteres Plus von 2,7 Prozent aus. Zusammengenommen wurde damit im Sommerhalbjahr nicht nur der Absturz vom Jahresanfang komplett wettgemacht.

Vielmehr ist die chinesische Wirtschaft auch auf gutem Weg, zum alten Wachstumspfad zurückzukehren (vergleiche Abbildung 1). So außergewöhnlich tief der wirtschaftliche Einbruch infolge der Corona-Krise auch ausfiel – nirgendwo sonst ist die anschließende Erholung so spektakulär verlaufen. Im weltweiten Vergleich wird China daher in diesem Jahr nahezu das einzige Land sein, das ein positives Wirtschaftswachstum verzeichnet. Wir gehen von rund 2,0 Prozent aus, in den USA dürften es rund minus 4 Prozent und in der Eurozone rund ‑7 Prozent sein.

Zweifelsohne sind die politisch gefärbten Wirtschaftsdaten aus dem Reich der Mitte mit einer großen Portion Vorsicht zu genießen. Anhand zum Beispiel der deutschen Ausfuhrstatistik können sie aber einer Plausibilitätsprüfung unterzogen werden. Und die Entwicklung der deutschen Exporte nach China bestätigen das Bild einer V-förmigen Erholung sowie einer schnellen Rückkehr zur Normalität.