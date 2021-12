Einige Bereiche der Konsumgüterindustrie, die bei Investoren sehr beliebt sind, bieten sich immer noch für die Aktienjagd an. Hier muss man aber zyklisches von profanem Wachstum unterscheiden und sich über den Grad an Konkurrenz bewusst sein. Innerhalb der Verbraucheraktien bevorzugen wir die Bereiche Gesundheitswesen, Internet und Automobil.Chinas Bedeutung als globaler politischer und wirtschaftlicher Teilnehmer wird weiter wachsen. China ist seit vielen Jahren eines der Hauptziele für ausländische Direktinvestitionen und wird das auch weiterhin bleiben, da es ein wettbewerbsfähiger Produktionsstandort ist und einen stetigen Anstieg in der Technologiekurve hat. Allerdings wird Chinas eigene Rolle als Investor oft übersehen. Chinesische Unternehmen werden immer wichtigere Investoren in anderen Schwellenmärkten in Asien, Afrika und Lateinamerika.Chinas ausländische Direktinvestitionen beliefen sich 2009 bereits auf 43 Milliarden US-Dollar und werden dieses Jahr wahrscheinlich weiter wachsen. Außerdem ist China nun der wohl weltweit größte Importeur von Öl, denn Saudi-Arabiens monatliche Rohölexporte an China übersteigen seit kurzem die an die USA.Der Aufstieg des Finanzmarkts in China ist zwar spektakulär, aber noch lange nicht abgeschlossen; chinesische Aktien werden eine immer wichtigere Anlageklasse. Hunderte von chinesischen Unternehmen sind in den letzten Jahren auf den Markt geströmt, aber noch mehr Börsengänge sind in der Pipeline. Wenn diese auf den Markt kommen, werden sie nicht nur zur Kapitalisierung des chinesischen Markts beitragen, sondern auch zu seiner Verbreiterung in Bezug auf investitionsfähige Unternehmen und Sparten.Es ist interessant, dass obwohl das chinesische Bruttoinlandsprodukt (BIP) bereits über 8 Prozent des weltweiten BIP ausmacht, chinesische Unternehmen immer noch weniger als 2 Prozent zum MSCI All Countries World Index beitragen – eine Zahl, die wahrscheinlich mit der Zeit weiter ansteigen wird.