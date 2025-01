Chinesisches KI-Startup schickt die Börsen auf Talfahrt

Ein Beben erschüttert die Technologiebörsen: Der Chip-Gigant Nvidia verliert am Montag vorbörslich mehr als 11 Prozent seines Wertes, Microsoft bricht um 6 Prozent ein, und auch Meta muss Kursverluste von 3 Prozent verkraften. Der Grund für den Ausverkauf? Eine KI-App aus China, die die Machtverhältnisse in der Technologiebranche auf den Kopf zu stellen droht.

Günstige Innovation statt teurer Hardware

Das erst 2023 gegründete Start-up Deepseek aus Hangzhou ist mit seiner KI-Anwendung überraschend an die Spitze der Download-Charts im amerikanischen Apple App Store geklettert – vor dem bisherigen Platzhirsch ChatGPT. Doch nicht der Erfolg der App allein sorgt für Nervosität an den Märkten: Deepseek behauptet, sein KI-Modell für lediglich 6 Millionen US-Dollar entwickelt zu haben – ein Bruchteil dessen, was US-Technologiekonzerne für vergleichbare Systeme ausgeben.

„Das chinesische Start-up Deepseek zeigt, dass Innovation nicht immer teure Hardware braucht – das ist eine Kampfansage an den Status quo der KI-Industrie“, erklärt Timo Steinbusch, Leiter Portfoliomanagement der Apo Bank. „Die Marktreaktion zeigt die Anfälligkeit, die sich durch die hohe Bewertung gerade bei den großen US-Technologie-Giganten ergibt.“

Panikverkäufe an der Wall Street

Die Erschütterungen gehen weit über den Technologiesektor hinaus: Der europäische Chip-Ausrüster ASML verlor 8,5 Prozent, Siemens Energy stürzte um 22 Prozent ab. Selbst der französische Elektronikhersteller Schneider Electric, der stark in Rechenzentren investiert hat, musste einen Kursverlust von 9,2 Prozent hinnehmen.

Der Erfolg von Deepseek stellt auch die Wirksamkeit der US-Exportbeschränkungen für Hochleistungschips nach China infrage. Das Unternehmen nutzte für die Entwicklung seiner KI offenbar ältere Nvidia-Chips, die es vor den verschärften Handelsbeschränkungen erworben hatte.

„Die großen US-KI-Firmen müssen sich darauf einstellen, dass Innovation zunehmend durch Effizienz und Zugänglichkeit definiert wird“, warnt Steinbusch. „Technologische Dominanz ist kein Privileg mehr, sondern ein Wettlauf, bei dem die effizientesten und nicht unbedingt die größten Akteure gewinnen werden.“

Milliarden-Investments auf dem Prüfstand

Die Ereignisse werfen bereits einen Schatten auf die diese Woche anstehenden Quartalszahlen großer Tech-Konzerne. Besonders Meta-Chef Mark Zuckerberg und Microsoft-CEO Satya Nadella dürften sich kritischen Fragen zu ihren milliardenschweren KI-Investitionen stellen müssen. Allein Meta plant in diesem Jahr Ausgaben von bis zu 65 Milliarden US-Dollar für KI-Infrastruktur.

Günstigere KI als Chance für die Branche?

Allerdings gibt es auch skeptische Stimmen: Analysten von Bernstein bezeichnen die Behauptung, China habe OpenAI für 5 Millionen Dollar dupliziert, als „kategorisch falsch“. Zudem weisen Experten darauf hin, dass die genannten Entwicklungskosten nicht alle Ausgaben wie Forschung und Entwicklung beinhalten.

Microsoft-Chef Nadella sieht in der Entwicklung sogar Chancen: Er verweist auf das „Jevons-Paradoxon“, wonach erhöhte technologische Effizienz zu niedrigeren Kosten führt, was wiederum die Nachfrage steigert und den Gesamtverbrauch einer Ressource erhöht. Mit anderen Worten: Bessere und günstigere KI könnte letztlich den gesamten Markt beflügeln.