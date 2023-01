Neujahrsfeierlichkeiten in China Was Investoren im Jahr des Hasen erwartet

Die Neujahrsfeierlichkeiten in China im Jahr 2023, dem Jahr des Hasens, werden zum ersten Mal seit der Pandemie viel normaler verlaufen, da die Corona-Maßnahmen endlich gelockert wurden. Passenderweise sind Hasenjahre im chinesischen Kalender solche, in denen die zuvor geleisteten Opfer und Anstrengungen belohnt werden, denn Hasen symbolisieren sowohl Geduld als auch Glück. Der Hase ist das glücklichste der zwölf chinesischen Tierkreiszeichen, daher gelten Hasenjahre als glücksverheißende Jahre, die Frieden und Erfolg bringen. Es ist traditionell ein gutes Jahr, um ein Baby zu bekommen oder ein neues Unternehmen zu gründen – und wer bereit ist, ein gewisses Risiko einzugehen, hat in einem Hasenjahr angeblich Glück.

Das alles klingt nach genau dem, was das Land nach drei turbulenten, von der Pandemie geprägten Jahren brauchen könnte. In dieser Zeit hat sich die Entwicklung der chinesischen Wirtschaft verlangsamt und der Immobilienmarkt ist in eine äußerst schwierige Phase eingetreten. Darüber hinaus gibt es eine Finanzierungskrise bei den lokalen Behörden und auf der internationalen Bühne haben sich die Beziehungen zum Westen aufgrund der anhaltenden Unterstützung Chinas für Russland verschlechtert. Es gibt also viel zu tun für die chinesische Regierung in der dritten Amtszeit von Präsident Xi Jinping. Daten zeigen, dass Immobilienkredite gegenüber dem Höchststand der 2019 und 2020 zurückgehen. Da China nicht das Problem mit der hohen Inflation hat, das wir derzeit im Westen erleben, hat die chinesische Regierung die Freiheit, die Zinsen zu senken, um die Kosten der hohen Kredite abzufedern. Es wurden Unterstützungspakete geschnürt und die staatlichen Banken werden den zugelassenen Bauträgern Kredite gewähren.

Welche Folgen hat die Immobilienkrise in China?

Eine Auswirkung der Immobilienkrise besteht darin, dass sie Investoren davon überzeugen kann, dass andere Vermögenswerte, einschließlich Aktien und festverzinsliche Wertpapiere, eine sinnvolle Alternative zu Immobilieninvestitionen sind. Derzeit sind chinesische Haushalte übermäßig stark in Immobilien investiert: 62 Prozent ihres Vermögens sind in Immobilien angelegt, 20 Prozent in Bargeld, 11 Prozent in Aktien und nur 3 Prozent in Versicherungen und Renten. Die Haushalte in der EU halten im Durchschnitt 37 Prozent ihres Vermögens in Immobilien und 63 Prozent in Finanzvermögen, einschließlich Bargeld, Aktien, Renten und Versicherungen.

Die chinesische Regierung hat sich zum Ziel gesetzt, den Sektor der mittleren Einkommen zu vergrößern und die Konsumausgaben anzukurbeln. Nach Jahren mit anhaltenden Lockdowns sind die Sparquoten der privaten Haushalte hoch und die in westlichen Volkswirtschaften zu beobachtenden aufgeschobenen Konsumausgaben der Verbraucher könnten folgen. Der Optimismus der Unternehmen deutet darauf hin, dass ein Aufschwung bevorsteht, sobald die Infektionsausbrüche abklingen.