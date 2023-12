Wachstum auf Jahrzehnte hinaus Chips als Bausteine der Zukunft

Halbleiter bilden das Fundament der digitalen Wirtschaft, ermöglichen die Datenrevolution und haben eine Vorreiterposition bei der technologischen Innovation.

Die Halbleiterindustrie könnte vor einer Phase mit exponentiellem Wachstum stehen, angetrieben durch die Megatrends künstliche Intelligenz (KI) und Digitalisierung, aber auch durch geopolitische Rivalitäten und den Wettstreit um ökonomische Vorherrschaft.

Anleger, die sich in der Halbleiterindustrie engagieren möchten, können dazu ETFs in Betracht ziehen, die auf die gesamte Wertschöpfungskette abzielen. Dazu gehören Unternehmen, die sich auf die Entwicklung, Herstellung und Montage von Halbleiterbauelementen und Chips spezialisiert haben.

Halbleiter, aus denen integrierte Schaltkreise (IC) oder Chips bestehen, sind kleine Wunderwerke. Auf wenigen Quadratmillimetern bieten sie Raum für Milliarden elektronischer Bauteile. Halbleiter werden aus reinen Elementen wie Silizium oder Germanium oder aus Verbindungen wie Galliumarsenid hergestellt. Für eine bessere Leitfähigkeit werden sie einem chemischen Prozess, der sogenannten „Dotierung“, unterzogen. Die Chips werden auf hauchdünnen Trägern (Wafern) aufgebaut, die aufgrund ihrer leitenden und isolierenden Eigenschaften elektrische Signale entweder durchlassen oder blockieren. Halbleiter sind der Grundstein für die technologische Revolution, die wir derzeit erleben.

Hier ein kurzer Überblick über die verschiedenen Unternehmenstypen, die am Produktionsprozess beteiligt sind:

Integrated Device Manufacturers (IDMs) führen alle drei Schritte der Halbleiterproduktion selbst durch: Design, Herstellung und Montage.

Fabless-Unternehmen befassen sich ausschließlich mit dem Chip-Design. Sie haben keine eigenen Fertigungsstätten, sondern verwenden spezielle Design-Software und lizensierte Baupläne für die Architektur der Chips.

Foundries konzentrieren sich auf die Fertigung von Chips unter Einsatz der hierfür notwendigen Anlagen, Chemikalien und Wafer. Fabless-Unternehmen arbeiten bei der Chip-Herstellung eng mit Foundries zusammen. Die anschließende Test- und Montagephase erfolgt entweder durch die Foundries selbst, oder sie wird an sogenannte OSAT-Anbieter ausgelagert.

Grafik: Wert des globalen Halbleitermarktes nach Anwendungsbereichen (in Milliarden US-Dollar)

In den 1990er-Jahren haben Halbleiter die Entwicklung von Großrechnern zu PCs ermöglicht, in den Nullerjahren die Internet-Architektur maßgeblich mitgestaltet und in den 2010er-Jahren dem Smartphone den Weg bereitet. Heute finden sie sich in Produkten des täglichen Gebrauchs sowie in zukunftsweisenden Technologien wie künstlicher Intelligenz, 5G und Elektrofahrzeugen. Unterstützt durch KI-getriebene Innovationen und steigende Investitionen der öffentlichen Hand sind Halbleiter der Schlüssel zur Gestaltung unserer Zukunft, in der sich Anlegern spannende Anlagemöglichkeiten bieten.

Angesichts des für die nächsten zehn Jahre erwarteten Anstiegs der Chip-Nachfrage dürfte die globale Halbleiterindustrie laut McKinsey bis 2030 die Billionen-Dollar-Grenze überschreiten. Fast 70 Prozent dieses Wachstums werden McKinsey zufolge dabei voraussichtlich die folgenden drei Marktsegmente beisteuern:

Datenverarbeitung und Speicherung: Das Wachstum dieses Segments ist auf die steigende Nachfrage nach Servern für die boomenden Cloud-Computing- und KI-Anwendungen zurückzuführen. Indem sie kürzere Reaktionszeiten und ein besseres Verständnis natürlicher Sprache ermöglichen, leisten GPUs einen entscheidenden Beitrag zu disruptiven KI-Anwendungen wie ChatGPT, dem Chatbot, der schon fünf Tage nach seiner Veröffentlichung mehr als eine Million Nutzer hatte, wie Yahoo Finance berichtete (mehr zu den Auswirkungen von ChatGPT und KI für Anleger finden Sie hier). Weltweit wurden laut Statista im Jahr 2022 GPUs im Wert von fast 16 Milliarden US-Dollar in Rechnern für KI-bezogene Anwendungen verbaut. Dabei ist der Nutzen durchaus wechselseitig, denn die Vorzüge moderner Halbleiter kommen nicht nur der KI zugute – auch die Halbleiter selbst können vom Einsatz künstlicher Intelligenz profitieren. Ob Chip-Design, Fehlererkennung, Ausfallprognose oder Prozessoptimierung: KI wird in all diesen Anwendungsbereichen eine transformative Wirkung entfalten.

Durch den Umstieg auf Elektrofahrzeuge dürfte sich die Nachfrage in diesem Segment den Projektionen von McKinsey zufolge verdreifachen. Dank neuester Halbleitertechnologie sind E-Fahrzeugbatterien nun leistungsfähiger und haben eine deutlich größere Reichweite. Der Gesamtwert der in einem Elektrofahrzeug verbauten Halbleiter ist mehr als doppelt so hoch wie bei einem herkömmlichen Verbrenner. Drahtlose Kommunikation: Allein auf dieses Segment dürften nach Berechnungen von McKinsey 25 Prozent des Wachstums entfallen, das für die kommenden zehn Jahre für die Halbleiterindustrie erwartet wird. Halbleiter ermöglichen die Verarbeitung und Übertragung von Signalen in Smartphones und anderen Geräten, verringern die Latenzzeit in 5G-Netzwerken und unterstützen so die Entwicklung von Echtzeitanwendungen wie erweiterter und virtueller Realität und Telechirurgie.

Anlagechancen durch Neugestaltung der Lieferketten

Da Chip-Design und -Herstellung in hohem Maße an Expertenwissen und Skaleneffekte gekoppelt sind, hat sich eine überaus spezialisierte weltweite Lieferkette herausgebildet. Während Ostasien und hier insbesondere Taiwan die Drehscheibe für die Wafer-Herstellung und Chip-Montage sind, haben sich die USA und Europa auf forschungsintensive Aktivitäten wie das Chip-Design und modernste Fertigungsanlagen spezialisiert. Wie eng verflochten die einzelnen Regionen sind, zeigt die Tatsache, dass die einzelnen Produktionsschritte typischerweise in mehr als fünf Ländern stattfinden und drei oder mehr Transporte rund um den Globus beinhalten.

Die Fragilität der Halbleiterlieferkette trat während der Pandemie offen zutage. Sie wird durch geopolitische Auseinandersetzungen noch verstärkt. Winzige Chips entscheiden maßgeblich über das Wohl und Wehe in einer Welt, die durch einen ökonomischen und militärischen Wettlauf, insbesondere zwischen den USA und China, geprägt ist. So hat die US-Regierung inländischen Unternehmen den Verkauf von Halbleitern und relevanter Ausrüstung an China untersagt und drängt Verbündete wie Japan und die Niederlande dazu, ihrem Beispiel zu folgen. Der daraus resultierende Exportrückgang bei Anlagen zur Chip-Herstellung betrifft auch Lithografiesysteme, die für die Produktion innovativer Mikrochips für KI-Anwendungen unverzichtbar sind. China antwortete darauf mit einer Ausfuhrbeschränkung von Gallium und Germanium. Diese seltenen Metalle werden für die Herstellung von Halbleitern für einige kritische Anwendungsbereiche benötigt, etwa für Raketenabwehrsysteme und andere militärische Zwecke wie Satelliten, Radar- und Nachtsichtgeräte. Der Anteil Chinas an der weltweiten Germanium- und Gallium-Produktion beträgt 60 beziehungsweise 80 Prozent, und die USA decken aktuell etwa die Hälfte ihres Bedarfs über Einfuhren aus dem Reich der Mitte, wie CNBC und APNews berichteten.

Am Beginn einer Ära der globalen Fragmentierung und neu ausgerichteter Lieferketten setzt die Politik weltweit auf Subventionen und Steuervergünstigungen, um die heimische Chip-Industrie zu stärken und die Ansiedlung lokaler Fertigungs- und Design-Standorte zu fördern. Auch die USA und Europa streben nach Autarkie im Halbleitersegment.

Wie Anleger in Halbleiterwerte investieren können

Der Wettlauf im Chip-Sektor, verstärkt und befeuert durch KI, eröffnet weltweit eine Fülle an Anlagechancen. Anleger, die sich in der Halbleiterindustrie engagieren möchten, können dazu ETFs in Betracht ziehen, die auf die gesamte Wertschöpfungskette abzielen, einschließlich der Unternehmen, die Halbleiter entwickeln, herstellen und montieren.

