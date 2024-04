Das Segment der Rechenzentren verzeichnete einen Anstieg um 217 Prozent auf 47,5 Milliarden US-Dollar. Zahlreiche Unternehmenslösungen kamen dabei in den Bereichen Sprachmodelle, generative KI und medizinische Anwendungen zum Einsatz.

Sprachmodelle und generative KI werden im nächstgrößeren Segment – Gaming – großgeschrieben, was in diesem Jahr 10,4 Milliarden Dollar (15-prozentige Veränderung in der ersten Ordnung) einbrachte. Der Großteil ist auf den zunehmenden Erfolg bei Spieleentwicklern zurückzuführen.