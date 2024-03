Halbleiter im Fokus: Der Halbleitersektor, abgebildet durch den Philadelphia Semiconductor Index, meldete für Februar einen Zuwachs von 10 Prozent (Quelle: Bloomberg, Stand: 1. März 2024). Dies zeugt vom erneuten Optimismus rund um Chips für künstliche Intelligenz (KI) und die mit ihnen verbundenen Anwendungen. Die meisten dieser Chips werden von asiatischen Chipherstellern gefertigt, und diese Unternehmen konnten für Februar ähnlich starke Gewinne melden. Das atemberaubende Gewinnwachstum könnte sich im März abschwächen, doch die Stimmung gegenüber dem Sektor ist vorerst unverändert positiv. Wir gehen davon aus, dass sich die Halbleiternachfrage 2024 auf breiter Basis erholen wird.

Abkühlung bei Elektrofahrzeugen (EV): Der EV-Sektor ist zwar 2023 stark gewachsen, steht aber seit einigen Monaten dennoch unter Druck. In China erhöhte sich die EV-Nachfrage im vergangenen Jahr um 36 Prozent auf 7,7 Millionen Einheiten, und in den USA schnellte die Nachfrage um 58 Prozent auf 1,5 Millionen Einheiten nach oben, wie das Business-Intelligence-Unternehmen CRU Group berechnet hat. Preissensitivität in den USA und eine irrationale Reichweitenangst (Autobesitzer in den USA fahren im Schnitt eine Strecke von weniger als 50 Kilometern) sorgen jedoch dafür, dass die Investitionspläne für 2024 zurückgeschraubt und die Umsatzprognosen gesenkt werden. Dies hat erwartungsgemäß negative Auswirkungen auf die Aktienkurse. Unsere langfristigen Einschätzungen für den Sektor sind jedoch unverändert optimistisch. Wir gehen davon aus, dass die Inputkosten – insbesondere bei Batterien – sinken werden. Damit dürfte die Wettbewerbsfähigkeit von Elektrofahrzeugen gegenüber Fahrzeugen mit Verbrennungsmotoren zunehmen.

Kapitalspritze für Ägypten: Ägypten hat seit einigen Monaten wirtschaftlich zu kämpfen. Ursachen sind der Zustrom von Flüchtlingen aus Gaza und die Angriffe der Huthi-Rebellen im Roten Meer, wodurch der Schiffsverkehr im Suezkanal massiv beeinträchtigt wird. Es wird erwartet, dass sich Ägypten in den kommenden Wochen mit dem Internationalen Währungsfonds (IWF) auf eine Verlängerung und möglicherweise eine Aufstockung des 3 Milliarden US-Dollar schweren Kreditprogramms einigen wird (Quelle: Reuters, Stand: 29. Februar 2024). Vor Kurzem hat Ägypten bereits mit den Vereinigten Arabischen Emiraten (VAE) eine Vereinbarung über Investitionen in Höhe von 35 Milliarden US-Dollar für die Erschließung der ägyptischen Mittelmeer-Küstenregion Ras El-Hekma unterzeichnet. Ahmed Issa, der ägyptische Minister für Tourismus, hofft, dass sich durch diese Investitionen die Zahl der ausländischen Touristen, die diese Region besuchen, bis 2030 auf 30 Millionen verdoppelt. Während die Einigung über den Kredit des IWF zu einer Abwertung des offiziellen Wechselkurses führen könnte, dürfte die Investition der VAE für verstärkte Zuversicht in die langfristigen Aussichten der Wirtschaft des Landes sorgen.

Wie Franklin Templeton Emerging Markets Equity bei der Portfolio-Allokation vorgeht

Aktien der Schwellenländer (EM) verzeichneten in den vergangenen Monaten immer wieder Volatilitätsschübe. Aktienkurse können auf kurzfristige Entwicklungen überreagieren. Daher müssen sich Anleger unseres Erachtens immer auf die Bedeutung der Fundamentaldaten konzentrieren. Beispielsweise könnte die Reinvestition von Gewinnen den Cashflow in der Gegenwart zwar schmälern, langfristig könnte diese Reinvestition jedoch für Cashflow-Wachstum sorgen.

Grafik 1: Wertentwicklung der Schwellenländer

Als aktive Anleger sind wir immer bereit, uns vorübergehende Schwankungen von Aktienkursen zunutze zu machen. Wir sehen solche Kursbewegungen als Chancen. Unter Umständen passen wir bei derartigen Chancen unser Engagement entsprechend an. Die Anlagethemen, nach denen unsere Portfolios positioniert sind, steuern unsere Entscheidungen.

Wir scheuen nicht davor zurück, unser Engagement in Aktien, die über unsere Schätzung ihres Fair Value gestiegen sind, zu reduzieren, auch wenn wir dafür auf kurzfristige Gewinne zugunsten längerfristiger Rentabilität verzichten müssen. Andere Faktoren, die unsere Entscheidungen beeinflussen, sind unter anderem die Einschätzung der Wettbewerbsstärken eines Unternehmens sowie seine Dividendenpolitik.

Unsere Expertise bei der Beurteilung derartiger Situationen führen wir auf unsere langjährige lokale und globale Präsenz zurück. Durch unsere lokale Präsenz können wir neu aufkommende Geschäftsmodelle identifizieren, die sich durch Flexibilität und Resilienz auszeichnen. Durch unsere globale Präsenz sind wir in der Lage zu erkennen, ob eine kurzfristige Unsicherheit auf zyklische oder auf strukturelle Trends hindeutet.

Marktkommentar: Wie sich die Volkswirtschaften und Regionen zuletzt entwickelt haben

Aktien aus Schwellenländern verzeichneten im Monatsverlauf Kursgewinne und schnitten besser ab als Aktien aus den Industrieländern. Die Aktienmärkte blieben dynamisch. Trotzdem haben die Anleger in den letzten Monaten ihre Erwartungen hinsichtlich des Tempos und des Umfangs von Zinssenkungen der US-Notenbank (Fed) zurückgeschraubt. Der MSCI Emerging Markets Index legte im Berichtsmonat um 4,78 Prozent zu, während der MSCI World Index um 4,28 Prozent anzog.

Die asiatischen Schwellenländer tendierten aufwärts. Alle Länder in der Benchmark beendeten den Monat im Plus. Spitzenreiter war dabei China. Die Bemühungen des chinesischen Staatsfonds, den Aktienmarkt zu stabilisieren, verdeckten den Blick auf die anhaltenden makroökonomischen Sorgen. Unter anderem ist geplant, die Käufe börsengehandelter Fonds (ETFs) aufzustocken und die Bewilligung von Krediten für den Wohnungsbau zu forcieren. Letztere Maßnahme, die als Liquiditätsspritze für den Immobiliensektor wirken soll, löste eine Erholung bei Immobilienaktien aus.

Eine Rally bei Aktien von Herstellern von Halbleiterchips kam den Aktienmärkten Taiwans und Südkoreas zugute. Diese Rally war vor allem auf die optimistische Wachstumsprognose eines großen US-amerikanischen Chipentwicklers zurückzuführen. Lieferanten dieses Chipentwicklers gehören zu den Nutznießern dieser Prognose. Die zunehmende Popularität von KI, die zu den Treibern der Nachfrage gehört, stützt die Performance dieser Aktien zusätzlich. Robuste Umsatzzahlen für Januar wirkten sich auch positiv auf den Aktienkurs eines taiwanesischen Halbleiter-Herstellers aus, sodass die Performance des gesamten Landes Auftrieb erhielt.

Südkorea präsentierte Pläne, wie es die freiwilligen Anstrengungen von Unternehmen, mehr Kapital an die Aktionäre zurückzuführen und die Unternehmensführung zu verbessern, ermutigen und unterstützen will. Indiens Aktienmarkt legte vor dem Hintergrund einer Aufhellung des makroökonomischen Umfelds zu, Gewinnmitnahmen begrenzten jedoch die Renditen.

In den Schwellenländern Europas, im Nahen Osten und in Afrika verzeichneten die Märkte ebenfalls Gewinne. Die geopolitischen Spannungen in der Region nahmen zwar zu, doch die höheren Ölpreise verliehen den Aktienmärkten im Nahen Osten Rückenwind. Ägypten unterzeichnete außerdem eine Vereinbarung mit den VAE über ein urbanes Erschließungsprojekt in einer der Küstenregionen Ägyptens. Im Rahmen dieses Projekts sollen in der Region unter anderem Wohnviertel, Touristenattraktionen und ein Geschäftsviertel entstehen. Unseres Erachtens ist diese Vereinbarung ein guter Anfang, um etwas Druck vom ägyptischen Währungssystem zu nehmen. In Südafrika sehen die Pläne für den Staatshaushalt unter anderem Steuererhöhungen und Erhöhungen der Sozialleistungen vor, um das Wirtschaftswachstum anzukurbeln.

Grafik 2: Gewinn je Aktie (EPS) und Korrekturen der Gewinnprognosen

In Lateinamerika waren die Aktienmärkte leicht rückläufig. Brasilien und Mexiko zeigten sich mit Blick auf ihre makroökonomischen Prognosen zuversichtlich. Brasiliens Präsident rechnet für 2024 mit einem Wirtschaftswachstum von über 2 Prozent und geht davon aus, dass die Inflation den Mittelwert des Zielbands der Zentralbank erreichen wird. Mexikos Zentralbank ist ebenfalls der Ansicht, dass die Gesamtinflation wieder abwärts tendieren wird. Zudem hält sie eine Zinssenkung in den kommenden Monaten nun für wahrscheinlicher.

