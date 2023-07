Christoph Benner von Chom Capital „Echte Nachhaltigkeit ist mehr als ein Artikel“

Die Seekuh schneidet durch das klare, blaue Wasser. Links zieht das Westufer der Kieler Innenstadt vorbei, rechts peitscht der Wind ein Segelboot voran. Es ist ein sonniger Tag, und das Wasser reflektiert das blendende Licht, während die Crew ihre Arbeit aufnimmt. Ein Netz fällt ins Wasser, bereit, alles einzufangen – bloß keine Fische. Denn die Seekuh ist kein gewöhnliches Boot, sondern eine Art maritime Müllabfuhr. Ein Schiff der Umweltorganisation „One Earth - One Ocean“ mit der Mission, die Meere von Plastikmüll zu befreien.

An Bord der Seekuh befinden sich auch Christoph Benner und Benedikt Kirsch von Chom Capital, einer Investmentboutique, die sich dem Ziel verschrieben hat, Geld zu verdienen und gleichzeitig Gutes zu tun. In der Welt der Finanzen, wo Zahlen und Gewinne häufig dominieren, haben Benner und Kirsch einen klassischen Stockpicking-Ansatz gewählt, der jedoch eine entscheidende Nuance aufweist. Sie setzen ihren Europafokus nicht nur auf fundamental überzeugende Unternehmen, sondern betrachten die Unternehmen holistisch. Die beiden Portfoliomanager sehen die Unternehmen nicht nur als potenzielle Renditebringer, sondern auch als Teil einer größeren gesellschaftlichen und ökologischen Gleichung.

Die Seekuh von „One Earth - One Ocean“ © OEOO

„Europa hat eine gute Phase vor sich“

Chom Capital ist benannt nach den Vornamen der Gründer Christoph Benner, Oliver Schnatz und Martina Neske. Benner, CEO und zugleich Portfoliomanager, hat eine lange Karriere in der Finanzindustrie hinter sich. Er begann 1988 mit einer Banklehre bei der Deutschen Bank und verbrachte dort mehr als zwölf Jahre in den Bereichen Asset Management und Equity Research. Bevor er 2011 Chom Capital mitgründete, war er zehn Jahre lang geschäftsführender Gesellschafter von Oppenheim Aca. Er gilt als erfahrener Manager im europäischen Anlageuniversum​.

Ihm zur Seite steht Benedikt Kirsch, seit 2018 Teil des Teams, Portfoliomanager und verantwortlich für die ESG-Integration in das Portfoliomanagement. Kirsch studierte an der Università Bocconi und der Frankfurt School of Finance & Management. Beide eint das Interesse an einem klassischen Stock-Picking-Ansatz mit Schwerpunkt auf Europa. Den allgemeinen Abgesang auf den alten Kontinent kann Benner nicht so recht nachvollziehen: „Wir setzen auf Hidden Champions und sind in Geschäftsmodellen unterwegs, die langfristig ticken und nicht in Quartalen. In dem Bereich, wo wir unterwegs sind, hat Europa momentan eine gute Phase vor sich.“

Mit diesem Bereich meint Benner vor allem: Nachhaltigkeit. „In dieser Hinsicht ist Europa derzeit führend, zumindest noch“, ergänzt Kirsch. Die Strategie des Chom Capital Pure Sustainability, ein noch überschaubarer Fonds mit 26 Millionen Euro Assets under Management, fokussiert sich jedoch weniger auf die großen Tech- und Pharmawerte, die man auch in zahllosen ESG-ETFs findet. Häufig setzen sie eine Nummer kleiner bei den Small Caps an. „Das ist jener Teil der Industrie, wo wirklich die Transformation stattfindet und Geschäftsmodelle Produkte und Technologien zur Verfügung stellen, die nötig sind, um die Klimaziele zu erreichen“, so Kirsch.

Benedikt Kirsch von Chom Capital: „In Sachen Nachhaltigkeit ist Europa derzeit führend, zumindest noch“ © Christoph Fröhlich

Auf der Suche nach dem Wissensvorsprung

Nicht weit von der Seekuh entfernt rotieren die Windräder an der Küste Schleswig-Holsteins. Mit ihrem nachhaltig erzeugten Strom sind sie ein winziger Baustein des Megaprojekts Energiewende. Und eine spannende Investmentgelegenheit abseits von Nordex und Siemens Gamesa: „Wir analysieren die komplette Wertschöpfungskette. Bei Windrädern schauen wir etwa, wer die Fundamente baut, wer die Windräder errichtet, welche Spezialfirmen sie warten“, erläutert Benner. „Solche Firmen bieten enorme Wachstumspotenziale, fliegen aber häufig unter dem Radar.“

Das Anlageuniversum von Chom Capital umfasst etwa 3000 Werte, daraus stellt das Team am Ende ein handverlesenes Portfolio, welches aus maximal 30 bis 40 Titeln besteht. Mehr als 600 Management-Gespräche führt Benner mit seinem Team pro Jahr. „Wir haben im Laufe der Jahre schon viele Unternehmen kennengelernt, aber definitiv noch nicht alle. Idealerweise führen wir die Gespräche direkt in den Produktionsstätten mit der ersten und zweiten Reihe des Managements." Es gehe darum, "die letzten 2 Prozent Wissen zu finden, die den Unterschied machen können“.

Christoph Benner (links) im Gespräch mit Harald Frank von "One Earth - One Ocean"

Ein holistischer Ansatz

Das allein ist jedoch kein Alleinstellungsmerkmal auf dem an Produkten und Firmen nicht gerade armen Finanzmarkt. Schließlich sind auch andere Small-Cap-Fondsmanager im ständigen Austausch mit Unternehmensleitern und auf der Suche nach unterbewerteten Hidden Champions. Eine Besonderheit bei Chom Capital ist das, was sie marketingwirksam als „Sustainamental“ bezeichnen.

„Die Wortschöpfung aus Sustainability und Fundamentals steht dafür, dass im Selektionsprozess insbesondere Titel den Weg ins Portfolio finden, die eine Schnittmenge von fundamentalen und nachhaltigen Werttreibern aufweisen“, erklärt Benner.

Das Team suche Unternehmen, die Nachhaltigkeit nicht als Selbstzweck oder Marketing begreifen, sondern aktiv das Kapital der Firma in funktionierende Geschäftsfelder lenken. „Wir glauben, dass Geschäftsmodelle, die morgen und übermorgen Bestand haben wollen, nachhaltig sein müssen.“

„Echte Nachhaltigkeit ist mehr als ein Artikel“

Aufgelegt ist der Chom Capital Pure Sustainability als Artikel-8-Fonds. Doch wenn Wirkung an erster Stelle stehe, warum dann nicht Artikel 9? „Diese Einteilung greift mir zu kurz“, sagt Benner. Man merkt ihm an, dass er kein großer Fan solcher Label und Klassifizierungen ist. „Am Kapitalmarkt gab es in den vergangenen Jahren einige Fehlentwicklungen, die nun wieder zurückgedreht werden. Echte Nachhaltigkeit ist mehr als ein Artikel.“

Deshalb bieten Benner und Kirsch Unternehmen, in die sie investieren, nicht nur ESG-Coachings an, sondern spenden auch 10 Prozent der gesamten Fondsumsätze an nachhaltige Organisationen wie "One Earth - One Ocean", die Organisation hinter der Seekuh.

Die treibenden Kräfte dahinter sind Harald Frank und Günther Bonin. Zwei Männer, die bereit sind, die Ärmel hochzukrempeln und gegen die Flut von Plastik, die unsere Ozeane erstickt, anzukämpfen. Das Team ist mittlerweile in 11 Ländern aktiv, die Einsätze reichen von Kambodscha über Malaysia, Indonesien bis zu den Philippinen. Dort fischen sie im großen Stil Plastikmüll aus den Flüssen. Mit dem Sammeln allein ist es jedoch nicht getan. Der Müll muss auch sortiert werden, damit möglichst viele Rohstoffe wiederverwendet werden können.

Gefangene Plastikteile und Netze © Christoph Fröhlich

Ein Kampf gegen die Plastikflut

„Als wir unsere Arbeit im Hafen von Hongkong aufgenommen haben, hatten wir nach 5 Minuten Fahrt bereits 50 Kilogramm an Plastikmüll in unseren Netzen", sagt Günther Bonin. "Es war erschreckend.“

Trotz aller Bemühungen ist es ein Kampf gegen Windmühlen, wie ein Blick in den Plastik-Report der Vereinten Nationen zeigt. Jedes Jahr gelangen bis zu 12,7 Millionen Tonnen zusätzliches Plastik in die Meere. Das zersetzt sich allmählich, bis es zu Mikroplastik (wasserunlösliche Plastikpartikel unter 5 Millimeter Größe) wird, welches über Meereslebewesen auch in unser Nahrungssystem gelangt. Menschen nehmen pro Woche im globalen Durchschnitt bis zu fünf Gramm Mikroplastik auf – das entspricht etwa dem Gewicht einer Kreditkarte.

Mit dem Seeelefant - ein zum Recycling- und Energieschiff umgebautes Frachtschiff – will „One Earth - One Ocean“ das Projekt vorantreiben. Dass das Konzept funktioniert, haben sie bereits bewiesen und dafür unter anderem den Bundespreis ecodesign des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz und Nukleare Sicherheit gewonnen.

Harald Frank von „One Earth, One Ocean“ hat sich dem Kampf gegen Plastik im Meer verschrieben. © Christoph Fröhlich

Verstehen und verstärken

Grüne Investments sind ein wachsendes Feld, das seitens der Finanzindustrie immer mehr Aufmerksamkeit erhält. Immer mehr Investoren erkennen, dass sie nicht nur eine finanzielle, sondern auch eine gesellschaftliche Verantwortung haben. Allerdings ist dieses Feld nicht ohne Probleme. Die Herausforderung besteht darin, Unternehmen zu finden, die sowohl eine solide finanzielle Performance als auch einen positiven Einfluss auf die Gesellschaft und die Umwelt haben. Zudem gibt es einige Produkte, die grüner wirken, als sie in Wahrheit sind – man spricht in diesem Fall von „Greenwashing“.

„Viele Finanzprodukte werben im Zuge ihrer Nachhaltigkeitsoffensive mit Impact“, erklärt Benedikt Kirsch von Chom Capital. „Allerdings ist der Großteil des Aktienmarktes ein Sekundärmarkt und dort ist meistens keine direkte Wirkungsentfaltung möglich. Das wird häufig nur suggeriert. Deshalb wollen und müssen wir einen Schritt weiter gehen.“

So sieht es auch Benner. „Wir spenden Projekten wie ‚One Earth - One Ocean‘ nicht nur Geld. Wir wollen sie begleiten, verstehen und verstärken. Denn wir müssen als Gesellschaft aktiv werden. Wenn jeder vor seiner eigenen Haustür anfängt und ein paar Schritte geht, haben wir viel gewonnen."