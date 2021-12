Chorus stellt Privatkunden-Vertrieb ein: Neuer Job für Peter Lahr

Einen Monat nach dem Vertriebsdirektor Holger Künne verließ auch Peter Lahr, Leiter Vertrieb an Privatanleger und Geschäftsführer der Chorus Vertriebs GmbH das Unternehmen. Grund sei eine Änderung der Vertriebsstrategie, erklärte Chorus auf Nachfrage von DAS INVESTMENT.com. Denn das auf nachhaltige Energien spezialisierte Emissionshaus vertreibt seine geschlossenen Fonds nicht mehr an Privatanleger, sondern konzentriert sich bis auf weiteres ausschließlich auf institutionelle Investoren. Diesen Bereich verantwortet Roland Gill, der seit Juni vergangenen Jahres im Unternehmen ist. Lahr unterdessen bleibt der Beteiligungsbranche treu: Ab Januar 2014 übernimmt er Vertriebsverantwortung bei der Flex-Fonds Unternehmensgruppe. Das Unternehmen entwickelt und vertreibt geschlossene Fonds. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien-Anlagen in Deutschland.