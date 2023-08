Drei Maßnahmen könnten reichen Wie die Welt binnen 18 Monaten auf Netto-Null-Kurs gebracht werden kann

Chris Goodall

2023 wurden mehrere Klimarekorde gebrochen. Trotz der berechtigten Fragen zur Berechnung der Zahlen und zur Beurteilung, wie weit man bei den Analysen zurück in die Vergangenheit gehen kann, ohne an Glaubwürdigkeit zu verlieren, hat die Wissenschaft keinen Zweifel daran, was die Ursache für den Anstieg der globalen Oberflächen- und Meerestemperaturen ist: Aus einem vom Grantham Institute am Londoner Imperial College veröffentlichten Bericht geht hervor, dass die jüngsten Hitzewellen auf der Nordhalbkugel ohne den vom Menschen verursachten Klimawandel „praktisch unmöglich“ gewesen wären.

All dies erhöht den Druck auf Regierungen und Unternehmen, etwas dagegen zu unternehmen. Die nächsten 18 Monate sind daher entscheidend.

Wenn die Welt bis 2050 das Netto-Null-Ziel erreichen will, muss sie vor allem in drei Bereichen bedeutende Fortschritte erzielen:

1. Die Welt hat sich auf eine CO 2 -Abgabe verständigt, mit der Verursacher von CO 2 -Emissionen mindestens 100 US-Dollar und möglicherweise sogar 150 US-Dollar pro Tonne CO 2 (oder CO 2 -Äquivalente), das in die Atmosphäre abgegeben wird, zahlen müssen. Diese Abgabe sollte dort erhoben werden, wo Kohle, Gas und Öl produziert werden, und auch von der Landwirtschaft für die Methan- und Distickstoffoxid-Emissionen sowie von Zementunternehmen für das bei der Produktion erzeugte CO 2 bezahlt werden. Das ist politisch natürlich extrem schwierig umzusetzen und mit dem Modus operandi des US Inflation Reduction Act nicht vereinbar. Aber diese Maßnahme ist unerlässlich, um einen marktbasierten Übergang zu einer CO 2 -armen Welt sicherzustellen.

2. Finanzielle Umverteilung, damit die Kosten des Klimaschutzes nicht von der unteren Hälfte der Einkommensverteilung getragen werden. Wir können den Übergang nicht schnell genug erreichen, wenn die Kosten der CO 2 -Reduktion von den einkommensschwächeren Bevölkerungsgruppen getragen werden. So sollten beispielsweise die gesamten Einnahmen aus der CO 2 -Abgabe in Direktzahlungen an Haushalte und Unternehmen mit geringerem Einkommen fließen. Außerdem müssen Entwicklungsländern die notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt werden, damit sie die Kosten für den Übergang zu sauberer Energie decken können.

3. Gezielte nachhaltige Investitionen, in erster Linie mittels öffentlicher Einrichtungen, in Stromübertragungs- und -verteilnetze. Bei meinen Recherchen für ein Buch über die größten Probleme, denen wir bei der Energiewende gegenüberstehen, war ich überrascht, in welch unzureichendem Zustand die meisten Stromnetze weltweit sind und wie schwach die Anreize für Investitionen in neue Infrastruktur. Wenn wir „alles elektrifizieren“ wollen, müssen wir die produzierte Menge an erneuerbarer Energie um ein Vielfaches erhöhen und diesen Strom dann an Industrie, Wärmepumpen und Elektrofahrzeuge verteilen. Um das zu schaffen, müssen Billionen von US-Dollar für die Netze ausgegeben werden. Dieses Investitionsgeschehen muss jetzt in Gang kommen.

Einblicke für Investoren

Wir sind überzeugt, dass der Übergang zu sauberer Energie nur dann Realität werden kann, wenn Kapital in Unternehmen fließt, die in der gesamten Clean-Energy-Wertschöpfungskette tätig sind. Laut der Internationalen Energieagentur könnten gezielte Investitionen in saubere Energie ab 2030 das jährliche BIP-Wachstum um 0,4 Prozent steigern.

Unsere Clean-Energy-Transition-Strategie konzentriert sich auf Investitionen in Unternehmen, die in den folgenden Sektoren tätig sind: Versorgung mit erneuerbaren Energien (Onshore- und Offshore-Windenergie), Infrastruktur (Stromnetze, intelligente Stromnetze), Smart Mobility, klimafreundliches Bauen und effiziente Fertigung.

Unserer Einschätzung nach sind Investitionen in neue Stromnetze von entscheidender Bedeutung und werden langfristig zu erheblichen Kosteneinsparungen führen: Der EU zufolge könnten sich die Einsparungen in der Region ab 2040 auf 43 Milliarden Euro pro Jahr belaufen, wenn jetzt in die Netze investiert wird.

Über Chris Goodall

Chris Goodall ist Consultant und Berater für Investoren und Unternehmen auf dem Gebiet der kohlenstoffarmen Energien und der Kreislaufwirtschaft. Er ist wissenschaftlicher Gutachter für die Fachzeitschrift „Biomass and Bioenergy“ und seine Artikel wurden im Guardian, The Ecologist und Abundance Generation veröffentlicht. Er ist Autor von fünf Büchern zu den Themen Energie und Umwelt, unter anderem Ten Technologies to Fix Energy and Climate, The Green Guide for Business, How to Live a Low-carbon Life und The Switch. Er veröffentlicht auch regelmäßig Beiträge in seinem Blog Carbon Commentary.

Die Welt braucht einen viel höheren CO2-Preis: Mehr dazu hier.