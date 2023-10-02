Ehemaliger Leiter Wholesale Christian Betzel verließ Wellington Management – das ist seine neue Station

Christian Betzel, ehemaliger Leiter des Wholesale-Vertriebs bei Wellington Management, hat eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Er verließ das Unternehmen im März 2023 aus persönlichen Gründen.

Christian Betzel, bis vor kurzem Leiter des Wholesale-Vertriebs für Deutschland und Österreich bei Wellington Management, hat eine neue berufliche Herausforderung angenommen. Er übernimmt seit Oktober die Position des geschäftsführenden Direktors und Leiters Wholesales bei UBP – Union Bancaire Privée Asset Management.

Christian Betzel hat 20 Jahre Erfahrung in der Finanzindustrie

Betzel begann seine Karriere in der Finanzindustrie 2002 als Portfoliomanager bei der Bank Schilling & Co. Später war er als Vertriebsdirektor für Nordea Fondsservice tätig. Bei Wellington Management war er von 2016 bis 2019 als Leiter Wholesale für Deutschland, Österreich und Luxemburg tätig, im Januar 2020 wurde er befördert zum Leiter des Wholesale-Vertriebs für den Emea-Raum (Europa, Naher Osten, Afrika).

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Im März 2023 hat Betzel Wellington Management aus persönlichen Gründen verlassen. Seine Position übernahm Marco Näder, der seitdem das Wholesale-Geschäft sowie das Wealth-Segment des Asset Managers in Deutschland und Österreich ausbaut.