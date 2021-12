Redaktion 27.11.2015

Christian Ehring über Grundrechte in Zeiten des Terrors „Je mehr Schafe, desto schwieriger wird es“

Welche Werte braucht der Deutsche in Zeiten des Terrors? Auf jeden Fall nicht all jene, die im Grundgesetz stehen, denn so viele auf einmal lassen sich ja im Ernstfall gar nicht verteidigen, meint „Extra-3“-Moderator Christian Ehring – und macht schon einmal erste Vorschläge, was alles verzichtbar ist.