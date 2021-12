Christian Gohlke NN Investment Partners baut deutschen Vertrieb aus

NN Investment Partners will angesichts drehender Leitzinsen stärker auf spezialisierte Zinsprodukte setzen und verpflichtet in dem Zuge einen neuen Direktor für den Vertrieb an institutionelle Investoren. Christian Gohlke startet seine Tätigkeit am heutigen 1. November.