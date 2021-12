Christian Hyldahl Chef von Nordea Asset Management wechselt zum Pensionsfonds

Hyldahl wird Carsten Stendevad, 43, nachfolgen, der aus persönlichen Gründen zurück in die USA geht, wie ATP am Freitag mitteilte. Stendevad hat ATP seit 2013 geleitet und war davor in den USA für Citigroup tätig.

"Unsere Priorität war, einen neuen CEO zu finden, der ATP in einer Zeit leiten kann, in der jeder institutionelle Investor vor der Herausforderung steht, Erträge auf seine Kapitalanlagen zu erzielen", erklärte der Vorsitzende des Verwaltungsrats Jorgen Sondergaard in der Mitteilung.

Der Pensionsfonds mit einem Anlagevolumen von rund 118 Mrd. Dollar kam im dritten Quartal auf einen Anlageertrag von 5,8 Prozent. Der Ertrag für die ersten neun Monate des Jahres lag bei 12,3 Prozent. Geld verdient wurde mit den Anlageklassen Private Equity, Bonds, Immobilien, Infrastruktur und Credit-Instrumente, Verluste gab es mit Absicherungen gegen steigende Inflation.

In einem Interview Anfang der Woche hatte Stendevad gesagt, dass die zweistelligen Erträge, die ATP erzielt habe, wahrscheinlich nicht nachhaltig sein werden. Er verwies zur Begründung auf die extreme Geldpolitik und die Unsicherheit, die durch die Entscheidung Großbritanniens, die Europäische Union zu verlassen, geschaffen wurde.