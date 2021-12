Christian Jahnke leitet Vertrieb bei Altaris

Neuer Vertriebsleiter der Fondsgesellschaft Altaris ist seit August Christian Jahnke. Er betreut in dieser Funktion unter anderem die Geschäftspartner und geht auf institutionelle Investoren zu.Zuvor arbeitete Jahnke bei der Arvbo Erbbau, dem Maklerpool Netfonds und der Varengold Wertpapierhandelsbank.Die Fondsgesellschaft Altaris konzentriert sich bei ihren Investments auf Computer-Spiele. Ihr erster Fonds schloss am 31.12.2011, der zweite Fonds läuft schon an.