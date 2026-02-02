Christian Kahler scheidet nach dreieinhalb Jahren als Geschäftsführer der Kahler & Kurz Capital aus. Sein Partner Jochen Kurz übernimmt seine Aufgaben.

Christian Kahler scheidet nach dreieinhalb Jahren als Geschäftsführer der Kahler & Kurz Capital aus. Der Mitgründer der Frankfurter Investmentboutique übergibt seine operative Verantwortung und verlässt die Geschäftsführung. Kahler bleibt der Gesellschaft als zweitgrößter Anteilseigner verbunden. Die Geschäftsführung der Gesellschaft und die Beratung des Kahler & Kurz Aktienfonds übernimmt künftig allein Mitgründer Jochen Kurz.

Die Hövelrat Holding bleibt Gesellschafterin der Kahler & Kurz Capital und unterstützt das Unternehmen in strategischen und operativen Fragen. Die Holding aus Hamburg ist seit dem Start als Anteilseigner mit an Bord. Hövelrat vereinigt unabhängige Vermögensverwalter und Finanzdienstleister unter einem Dach.

