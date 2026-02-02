Christian Kahler zieht sich bei Kahler & Kurz Capital zurück
Christian Kahler scheidet nach dreieinhalb Jahren als Geschäftsführer der Kahler & Kurz Capital aus. Der Mitgründer der Frankfurter Investmentboutique übergibt seine operative Verantwortung und verlässt die Geschäftsführung. Kahler bleibt der Gesellschaft als zweitgrößter Anteilseigner verbunden. Die Geschäftsführung der Gesellschaft und die Beratung des Kahler & Kurz Aktienfonds übernimmt künftig allein Mitgründer Jochen Kurz.
Die Hövelrat Holding bleibt Gesellschafterin der Kahler & Kurz Capital und unterstützt das Unternehmen in strategischen und operativen Fragen. Die Holding aus Hamburg ist seit dem Start als Anteilseigner mit an Bord. Hövelrat vereinigt unabhängige Vermögensverwalter und Finanzdienstleister unter einem Dach.
Kahler verfügt über knapp 25 Jahre Erfahrung im Bereich Aktienanalyse. Nach seinem Berufsstart in der Industrie wechselte er 2001 als Aktienanalyst zur DZ Bank, wo er später Aktienstratege und dann Chefstratege für Aktien wurde. Unter anderem entwickelte er den Value-Investmentansatz des DZ Bank Research. Seit Februar 2021 war er Chefanlagestratege der Bank und in dieser Rolle verantwortlich für diverser Muster-Anlagestrategien für private und institutionelle Kunden.
Kurz hat in den vergangenenrund 30 Jahren als Aktienspezialist britische institutionelle Investoren beraten. Er startete seine Karriere im Jahr 1993 bei J.P. Morgan und trat nach weiteren Stationen bei Schröder Münchmeyer Hengst und Cheuvreux im Jahr 2004 bei Kepler Equities ein. Dort war er für die Akquisition und Beratung institutioneller Portfoliomanager in Großbritannien verantwortlich. Seine Fähigkeiten als Stock-Picker konnte er als Leiter des Alpha Capture Teams bei Kepler Cheuvreux von November 2008 bis Dezember 2021 zeigen.