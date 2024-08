Neue Aufgabe für Christian Machts. Fidelity hat Machts zum 1. Juni 2024 zum Leiter Zentraleuropa (Head of Central Europe) ernannt. In dieser neuen Rolle – die Position hat Fidelity neu geschaffen – ist er dafür zuständig, das Wholesale-Geschäft in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Osteuropa und den nordischen Ländern zu stärken.

Bisher hatte Machts eine andere Führungsposition inne. Er war zweieinhalb Jahre lang als Leiter des operativen Geschäfts in Europa (Chief Administrative Officer, Europe) tätig. Davor leitete er den Drittvertrieb respektive das Wholesale-Geschäft von Fidelity in Deutschland, Österreich und Osteuropa. Als Geschäftsführer ist er zudem Mitglied im Leitungsteam des gesamten Deutschlandgeschäfts.

1.200% Rendite in 20 Jahren? Die besten ETFs und Fonds, aktuelle News und exklusive Personalien erhalten Sie in unserem Newsletter „DAS INVESTMENT Daily“. Kostenlos und direkt in Ihr Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT daily (börsentäglich) Newsletter DAS INVESTMENT am Sonntag (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz der Versanddienstleister June Online Marketing und Mailingwork, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu Ihren Widerrufsrechten finden Sie in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung können Sie jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfen Sie Ihr E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv. Bitte auch im Spam-Ordner schauen!

Machts ist jetzt seit über 20 Jahren in der Branche tätig. Vor seinem Wechsel zu Fidelity arbeitete er für Blackrock, wo er sechs Jahre das Retail-Geschäft in Deutschland, Österreich und Osteuropa leitete. Zudem war er 13 Jahre bei der Commerzbank tätig und hatte diverse leitende Positionen inne, zuletzt im Asset Management als Vertriebsleiter für die Emea-Region (EMEA Head of Sales, Asset Management).