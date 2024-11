Machts: Auch in unserer Industrie geht die technische Revolution sehr schnell voran, wenn auch eher unterschwellig und oft kaum sichtbar. Wenn Sie nicht dranbleiben, wenn Sie nicht erklären können, was zum Beispiel eine Blockchain ist oder wie digitale Assets funktionieren, dann haben Sie auf Dauer ein Problem.

Christian Machts: Absolut. Ich bin fest davon überzeugt: Wenn wir mit der Technologie nicht Schritt halten, werden wir irgendwann so abgehängt, dass wir sie nicht mehr verstehen. Das merken wir ja alle mit unseren Kindern, die in Welten und mit Tools unterwegs sind, die für uns oft schwer verständlich sind.

Einige entwickeln sich dennoch erfreulich. Was machen die besser?

Machts: Was einigermaßen funktioniert hat, ist die Digitalisierung der klassischen Vermögensverwaltung. Das ist philosophisch jedoch ein anderer Ansatz: Statt von null anzufangen, nimmt man ein bestehendes Vermögensverwaltungsprodukt und schafft dafür eine digitale Hülle mit einfachen Prozessen und verständlichem Reporting. Das hat bei einigen Anbietern ganz gut funktioniert.

Fidelity setzt stark auf strategische Partnerschaften. Was bedeutet das konkret im Alltag?

Machts: Unsere Strategie in Deutschland ruht auf drei Säulen: Erstens das aktive Fondsgeschäft als Kern. Zweitens aktive ETFs, wo wir relevant wachsen und noch mehr Produkte und Services bieten werden. Und drittens strategische Partnerschaften, bei denen wir deutlich mehr liefern als nur Produkte, sondern auch Unterstützung wie Marketing, sei es klassisch oder durch Social Media, aber auch Technologien, Know-how und Zugang zu unserer Organisation. Deutschland ist dabei einer unserer Kernmärkte.

Sie haben die Bedeutung von Social Media für Fidelity erwähnt. Welche Rolle spielt das konkret?

Machts: Eine ganz essenzielle. Und um ehrlich zu sein das hat auch bei mir eine Zeit gebraucht, um die wirkliche Bedeutung zu verstehen. Social Media ist ja nicht nur Linkedin, wo ich selbst sehr aktiv bin. Andere nutzen Instagram oder Facebook. Dabei müssen wir uns von der Idee verabschieden, dort primär Produkte zu positionieren. Die zentrale Frage ist: Wie können wir in einer Welt mit sehr kurzen Aufmerksamkeitsspannen – wir reden von drei Sekunden und weniger – relevant für den Kunden sein?

Wie lösen Sie diese Herausforderung?

Machts: Wir müssen Botschaften haben, die wirklich verfangen. Nehmen Sie zum Beispiel die US-Wahl. Solche Themen covern wir breit und positionieren sie über Social Media entsprechend. Das ist einer der wenigen Kanäle, wo wir uns kosteneffizient in Richtung Endkunde positionieren können. Eine klassische Endkundenkampagne mit Plakaten quer durch Deutschland, das wäre nicht unser Ansatz.

Unsere Branche gilt ja nicht gerade als Speerspitze der digitalen Revolution, dementsprechend zögern viele nach wie vor bei Social Media...

Machts: Das ist sehr vorsichtig formuliert (lacht). Ich glaube, dass wir als Branche die Komplexität der digitalen Kanäle dramatisch unterschätzen. Gerade im B2B-Bereich: Sie haben vielleicht eine tolle technologische Idee und ein fertiges Tool gebaut, aber dieses Tool muss in die Infrastruktur einer Bank, einer Versicherung oder eines Maklerpools eingebunden werden. Sie sprechen andere Datensprachen, haben andere regulatorische Anforderungen. Ich würde mich – und das basiert auf vielen schmerzhaften Erfahrungen – von dem Gedanken lösen, dass wir als Asset Manager einfach bestehende Tools bei einem Kunden ersetzen können.

Wo sehen Sie dann die realistischen Chancen der Digitalisierung?

Machts: Ein konkretes Beispiel: Wir arbeiten an individualisiertem Reporting. Wenn ein Kunde am 7. Januar investiert und am 20. Oktober verkauft, will er wissen, wie sein persönliches Investment in diesem Zeitraum performt hat und nicht die Standardkennzahlen des Fonds. Wir haben das mal bis hin zu personalisierten Videos mit unterschiedlicher Musik je nach Performance entwickelt. Das klingt trivial, ist technisch aber höchst anspruchsvoll. Solche echten Mehrwerte durch Digitalisierung zu schaffen, das ist der Weg – die großen Luftschlösser bringen uns nicht weiter.

Und wie sieht es mit dem klassischen Vertriebsgeschäft aus?

Machts: In Deutschland läuft nach wie vor circa 80 Prozent des Fondsvertriebs über Banken. Sie positionieren Ihren Fonds auf einer Empfehlungsliste, die zentral gemanagt wird. Dann trainieren Sie das Beraternetzwerk, um die Produkte zu positionieren. Wir haben aktuell 10,5 Prozent Marktanteil Cross-Border in Deutschland, sind also einer der Top-2- oder Top-3-Anbieter. Unser Hauptkanal ist der klassische Bankenkanal, von den Großbanken über Regionalbanken bis in den Sparkassen- und Volksbanken-Sektor.

Christian Machts von Fidelity International (links) neben DAS-INVESTMENT-Chefredakteur Christoph Fröhlich © DAS INVESTMENT

Was bedeutet das für Ihre Service-Strategie?

Christian Machts: Wir sprechen hier von dem, was ich gerne „Service-Alpha“ nenne. Sie müssen einen Service an Ihre Kunden liefern, der deutlich besser ist als der des Wettbewerbs. Ein paar Basics dürfen gar nicht zur Diskussion stehen, also ein vernünftiges Reporting, alle nötigen Daten, Ansprechpartner für alle Themen. Sie kriegen sofort ein Update, wenn etwas im Fonds passiert. Das klingt selbstverständlich, ist aber in der ganzen Industrie unendlich schwer, weil Sie viele Compliance-Hürden haben und durch internationale Firmenstrukturen navigieren müssen.

Wo sehen Sie noch ungehobene Potenziale im deutschen Markt?

Machts: Ich würde mir für Deutschland eine wachsende Offenheit für illiquide Anlagen wünschen. Wir sind so risikoavers, dass uns sehr viel Performance gerade auf der Private-Equity- und -Debt-Seite entgeht. Es gab einige Vorstöße im deutschen Markt, das Thema in die Breite zu bringen. Jetzt sehen wir neue Ansätze mit Eltif 2.0. Aber die sind in Deutschland noch sehr verhalten und stark auf Private Banking und Wealth Management fokussiert. Dabei wäre es als Teil der Portfolioallokation ein wichtiges Thema für einen breiteren Anlegerkreis.

Fidelity baut seine ETF-Sparte stark aus. Was sind hier die nächsten Schritte?

Machts: Wir werden uns hier noch viel stärker positionieren, beginnend mit dem Ausbau der Produktpalette für aktive ETFs. Wir erleben, dass ETFs sehr viel schneller wachsen und dass viele Flows aus dem aktiven Geschäft in Richtung passiv gehen. Das haben wir uns ein paar Jahre angeschaut und für uns entschieden: Okay, wir wollen Teil dieses Business sein und können einen Mehrwert liefern. Dafür investieren wir jetzt auch in neue Kollegen vor Ort – in der Schweiz, in Deutschland, in Österreich. Wir wollen mehr Expertise und Präsenz in den Markt bringen.

Ist der deutsche Markt eigentlich wirklich so digital, wie viele glauben?

Machts: Bei weitem nicht. Interessanterweise war Deutschland der Markt, wo 50 Prozent aller Robo-Advisor in Europa, über die wir eingangs gesprochen haben, gestartet sind. Es gab diese enorme Aufbruchstimmung im Fintech-Bereich. Aber man muss realistisch sein: Etwa fünf Prozent des deutschen Marktes geht direkt zu einer Plattform. Die Zahl wächst leicht mit dem Generationenwechsel und der digitalen Offenheit, aber wenn wir von fünf auf sieben Prozent kommen, verändert das den Markt noch nicht strukturell. Sie haben immer noch 80 Prozent der Bevölkerung, die wenig bis gar nichts machen. Und die erreichen Sie nicht über eine Digitalkampagne oder eine Website. Da braucht es entweder das Thema betriebliche Altersvorsorge oder den persönlichen Kontakt über einen Berater.

Wie schätzen Sie die Entwicklung in Deutschland ein?

Machts: Wir haben mit dem Betriebsrentenstärkungsgesetz 2018 einen guten Schritt gemacht, der jetzt sukzessive Marktrelevanz gewinnt. Die aktuellen Vorstöße auf der dritten Säule gehen in die richtige Richtung, nämlich dort noch stärker Vermögen aufzubauen und das Ganze idealerweise auch mit Steuerimpulsen zu unterstützen.

Zum Schluss noch ein Blick auf das große Trendthema KI...

Machts: Natürlich ist Artificial Intelligence gerade der große Hype. Die Frage ist: Können wir mit den vorhandenen Daten und unseren Tools die Kundenansprache noch besser, schneller und effizienter gestalten? Ich würde sagen: Ja, aber wir sind noch nicht am Ziel. Wir sind noch in der Experimentierphase und müssen analysieren, wie gut die Ergebnisse wirklich sind. Das wird sich so schnell auch nicht ändern.