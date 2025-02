Franklin Templeton hat Christian Machts zum neuen Leiter des Deutschland- und Österreich-Geschäfts ernannt. Er übernimmt die Position zum 1. Juni 2025 von Stefan Bauer, der Ende 2025 nach zehn Jahren bei dem Vermögensverwalter in den Ruhestand geht. Beide werden eng zusammenarbeiten, um einen reibungslosen Übergang der Verantwortlichkeiten zu gewährleisten, heißt es von dem Vermögensverwalter.

„Ich freue mich sehr, bei einem der weltweit größten globalen Vermögensverwalter zu einem spannenden Zeitpunkt in seiner Geschichte anzufangen“, so Machts in einer Pressemitteilung.

Machts kommt von Fidelity International, wo er zuletzt das Geschäft in Zentraleuropa verantwortete. Zuvor leitete er dort den Wholesale-Vertrieb für Deutschland, Österreich und Osteuropa. Er bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit: Bei Blackrock verantwortete er sechs Jahre lang das Retail-Geschäft für die DACH-Region und Osteuropa. Seine Karriere startete er bei der Commerzbank, wo er verschiedene Führungspositionen innehatte, zuletzt als Leiter des EMEA-Vertriebs im Asset Management.