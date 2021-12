Die Favoriten der Top-Vermögensverwalter Christian Mallek empfiehlt den Fonds The Digital Leaders

Bereits wenige Wochen nach Fondsauflegung waren wir vom Konzept des The Digital Leaders Fund (ISIN: DE000A2H7N24) so überzeugt, dass wir zu den Erstinvestoren gehören. Es handelt sich nicht um einen reinen Technologiefonds, denn die Fondsmanager Baki Irmak und Stefan Waldhauser gehen das Thema Digitalisierung auf unterschiedlichen Ebenen an. Die Schicksalsfrage für alle Unternehmen, ob Old oder New Economy, lautet: Wie lassen sich Geschäftsmodelle an die digitale Zeit anpassen?

Das Fondsmanagement investiert in die Gewinner des digitalen Wandels und unterteilt dabei in drei Kategorien: Etablierte Unternehmen, die den Wandel aktiv gestalten und vorantreiben (Digital Transformation Leaders). Oftmals noch junge Firmen aus dem digitalen Zeitalter, die ihre Industrie mit neuen Geschäftsmodellen und Plattformen entscheidend verändern (Digital Business Leaders), und Unternehmen, die mit ihren Produkten und Dienstleistungen den digitalen Wandel erst ermöglichen (Digital Enablers).

Gesellschaft: Universal-Investment

Fondsmanager: Baki Irmak und Stefan Waldhauser

ISIN: DE000A2H7N24

Auflegung: 15. März 2018

Anlageklasse: Aktienfonds global

Performance (seit Auflegung): 97,2 Prozent

Volatilität (1 Jahr): 27,0 Prozent



Über den Autor:

Christian Mallek ist Gründungsmitglied und geschäftsführender Gesellschafter beim Berliner Vermögensverwalter Sigavest.