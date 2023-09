Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Christian Mallek empfiehlt den TBF Smart Power

Der von Peter Dreide 2009 aufgelegte Fonds TBF Smart Power ermöglicht den Zugang zum langfristigen Wachstumspotenzial des weltweiten Energieinfrastrukturbereichs. Schon damals war eigentlich klar, dass es erheblicher Investitionen bedarf, um die zukünftige Energieversorgung sicherzustellen, da die Netzinfrastruktur in vielen Staaten störanfällig und marode war. Es benötigte aber eine lange Zeit sowie etliche Ereignisse wie Fukushima 2011 oder den Kriegsausbruch in der Ukraine im Februar 2022, um die Energiewende weltweit voranzutreiben.

USA mit Mega-Subventionen

Die USA geben, unterstützt durch Förderprogramme im dreistelligen Milliardenbereich, dabei den Takt an. Der Energiemix muss sich in den nächsten Jahren erheblich ändern, will die Welt den CO2-Ausstoß bis 2050 so reduzieren, dass der Anstieg der Erderwärmung um nur 1,5 Grad noch erreicht wird. Das wird eine Herkulesaufgabe, da sich der Stromverbrauch lt. Schätzungen von 2022 bis 2050 mindestens verdoppeln, sehr wahrscheinlich sogar vervierfachen dürfte.

Naheliegend werden Photovoltaik und Windenergie einen größeren Anteil einnehmen, und zwar 70 Prozent im Jahr 2050 gegenüber 25 Prozent im Jahr 2022. Damit wird das Thema Speicher als Energieträger immer wichtiger, damit der Strom, der zum Beispiel nachts von Offshore-Anlagen produziert wird, gespeichert und dann tagsüber dahin transportiert wird, wo man ihn benötigt.

Weitere Informationen Quelle Fondsdaten: FWW 2023

Der Fonds investiert in erster Linie in die Bausteine Erzeugung und Übertragung. Die Wachstumswerte sind dabei in erster Linie auf der Seite der Erzeuger zu finden, die zukünftig immer mehr durch Wind, Photovoltaik und Wasserkraft dominiert werden, sowie im Bereich der Speicherlösungen mit den Themen Wasserstoff, LNG und Biofuels. Bei der Aktienauswahl im Bereich der erneuerbaren Energien ist für TBF sehr wichtig, dass man beim Einstand eine angemessene Bewertung bezahlt. Natürlich sind die Bewertungskennziffern von stark wachsenden Unternehmen in der Regel höher, sie müssen aber auch die Risiken reflektieren.

Daher ist aktuell auch nur ein kleiner Anteil von rund 5 Prozent im Photovoltaik-Segment investiert und die Windenergie aufgrund von Lieferengpässen und langwierigen Genehmigungsverfahren (Europa) gar nicht vertreten. Sollten sich die Auftragsbücher der Unternehmen wieder mit gewinnversprechenden Aufträgen füllen, würde die Gewichtung hochgefahren. Zunehmend wichtiger werden Speicherlösungen wie zum Beispiel Brennstoffzellen, die mit Erdgas, Wasserstoff oder Biogas betrieben werden können.

Um den immensen Strombedarf in der Zukunft zu steuern, benötigt man ein flächendeckendes, sehr gut ausgebautes und vor allem intelligentes Netz. Der Netzausbau hat weltweit oberste Priorität, denn nur damit klappt die Energiewende überhaupt. Das merken wir gerade in Deutschland sehr schmerzlich, denn den in Norddeutschland produzierten Windstrom bekommen wir nicht in den Süden transportiert, da der Netzausbau nicht vorankommt. Durch den Baubeginn der Südlink-Trasse soll diesbezüglich bis 2028 Besserung eintreten.

Mehr Effizienz beim Stromverbrauch

Ein ganz wichtiger Faktor ist auch die Effizienz beim Stromverbrauch. Hier gibt es erhebliche Einsparungsmöglichkeiten durch den Einsatz neuer Geräte und dem Voranschreiten der Digitalisierung. Die Industrie kann z.B. durch innovative Lösungen in der Produktionsprozesskette die Effizienz erheblich steigern. Das Transportsystem befindet sich im Wandel durch die Umstellung der Fahrzeuge auf alternative Antriebssysteme, und auch der Immobiliensektor kann durch sinnvolle Sanierungsmaßnahmen und nachhaltigen Neubau einen erheblichen Beitrag leisten.

Und zu guter Letzt ist auch der Konsument gefordert, der etwa durch den Ersatz alter Elektrogeräte oder Glühbirnen seinen Verbrauch verringern kann. Smart-Home-Lösungen helfen den Stromverbrauch im Haus sinnvoll zu steuern. Es gibt also unheimlich viele Investitionsmöglichkeiten für den TBF Smart Power. Eine tiefgehende Unternehmensanalyse liegt der Auswahl der Aktien zugrunde, wobei das Thema Nachhaltigkeit durch die Vollintegration von ESG-Kriterien im Investmentprozess erfüllt wird.

Über den Autor:

Christian Mallek ist geschäftsführender Gesellschafter der Sigavest Vermögensverwaltung mit Sitz in Berlin.