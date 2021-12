Die Fonds-Favoriten der Top-Vermögensverwalter Christian Mallek empfiehlt den Tigris Small & Micro Cap Growth

Wer das flexible Management und das Ertragswachstum von Small und Mirco Caps nutzen möchte, sollte sich den noch jungen Tigris Small & Micro Cap Growth (ISIN: DE000A2QDSH1) von Fondsmanager Lukas Spang näher ansehen. Nachdem Spang seit vielen Jahren ein erfolgreiches Wikifolio in diesem Bereich gemanagt hat, wurde es Zeit, sein Knowhow und seine Strategie in einen Publikumsfonds zu überführen. Am 3. Mai 2021 war es dann endlich soweit, und wir konnten mit unserem Sigavest-Vermögensverwaltungsfonds UI zu den Erstzeichnern der Seedmoney-Tranche (DE000A2QDSJ7) gehören.

Der Tigris Small & Micro Cap Growth besteht aus einem konzentrierten Portfolio von gut 20 Werten mit einer Marktkapitalisierung von 30 Millionen bis einer MilliardeEuro. Nach einem eigenen DCF-Modell wird für jedes Unternehmen ein fairer Preis errechnet. Wichtig ist auch der meist persönliche Kontakt zu den handelnden Personen in regelmäßigen Unternehmensgesprächen. Nach eigenen Aussagen von Spang ist es das Ziel, über einen Wirtschaftszyklus von fünf Jahren, eine durchschnittliche Rendite von mindestens 15 Prozent pro Jahr zu erzielen. Der Schwerpunkt der Investitionen liegt bei noch kleinen Unternehmen aus dem Technologiesektor, die sich häufig sehr dynamisch weiterentwickeln.

Zu den Top-Werten im Fonds gehört beispielsweise mit SNP ein IT-Spezialist aus Heidelberg, der sich zunehmend zum Softwarehaus entwickelt. Mit seiner eigens entwickelten Software beschleunigt SNP die sichere Transformation von IT-Landschaften und Datenstrukturen, damit sich Unternehmen an den immer schnelleren Wandel der Märkte anpassen können. Auch GFT Technologies oder die Schaltbau Holding AG gehören mit ihren Wachstumsperspektiven zu den Top-Positionen in Spangs Fonds.