Christian Mosel wird Generalbevollmächtigter der Bank Sarasin

Christian Mosel steigt in die Geschäftsleitung der Bank J. Safra Sarasin in Deutschland auf und wird Generalbevollmächtigter. Der 50-Jährige verantwortet seit 2010 als Leiter Institutional und Wholesale von Frankfurt aus das institutionelle Geschäft der J. Safra Sarasin-Gruppe am deutschen Markt. In seiner neuen Position berichtet Mosel an den Vorstandschef Nils Ossenbrink.Bevor er zu Sarasin wechselte, war Mosel zwei Jahre lang für die HCI Hanseatische Capitalberatungsgesellschaft in Hamburg tätig. Von 2004-2008 war er Mitglied der Geschäftsleitung bei Cominvest Asset Management. Weitere berufliche Stationen mit Leitungsfunktion waren die Commerzbank und Credit Agricole Asset Management in Frankfurt.Seine berufliche Karriere startete Christian Mosel als Bankkaufmann bei der Dresdner Bank.