Christian Müller verlässt Natixis und geht zu LBBW

Christian Müller wechselt zum 1. Januar 2025 als Senior Relationshipmanager zur LBBW. In seiner neuen Position wird Müller für die Betreuung von Kunden im Asset und Wealth Management zuständig sein.

Müller kommt von Natixis Investment Managers, wo er knapp ein Jahr als Senior-Vertriebsdirektor für institutionelle und Wholesale-Kunden in Mittel- und Norddeutschland tätig war.

Der studierte Bankbetriebswirt bringt mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Finanzbranche mit. Vor seiner Zeit bei Natixis arbeitete Müller bei Allianz Global Investors, wo er zuletzt das Wholesale-Geschäft mit Banken in Deutschland verantwortete. Seine Karriere begann er bei der Commerzbank als Spezialist im Produktmanagement Wertpapiere und in der Vertriebsunterstützung der Bereichsvorstände.