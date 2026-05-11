Die Frankfurter Vermögensverwaltung Mainsky Asset Management (Eigenschreibweise: MainSky AM) hat Christian Müller als neuen Leiter Vertrieb verpflichtet. Der Branchenveteran bringt 20 Jahre Erfahrung in Fondsvertrieb und Kundenservice mit. Er soll schwerpunktmäßig die Investorenbasis des Mischfonds Mainsky (MainSky) Macro Allocation Fund ausbauen. Zudem soll er Vorstandschef Eckhard Schulte bei der individuellen Vermögensverwaltung beratend und operativ zur Seite stehen.

Müller kommt von Helvetia/Baloise Financial Services, wo er bis zur Fusion der beiden Versicherer als Vertriebsdirektor die Wachstumsstrategie für Multi-Asset-Fonds verantwortete. Davor leitete er das Wholesale-Geschäft beim Frankfurter Immobilien-Asset-Manager Industria, war vier Jahre Vertriebsdirektor bei BNP Paribas REIM und mehr als acht Jahre im Swiss-Life-Konzern tätig.

Neben der Personalie im Vertrieb gibt es außerdem Neuigkeiten zum Fonds selbst: Mainsky hat den Anteilspreis des Macro Allocation Fund von rund 1.500 auf rund 150 Euro gezehntelt und verzichtet auf die bisherige Mindestanlage in den Anteilklassen C und D. Zudem werden mit der kleineren Stückelung Sparpläne möglich, wie der Fondsanbieter mitteilt. Insgesamt biete der Fonds nun zwei Anteilsklassen ohne Mindestanlage und eine institutionelle Tranche ab einer Million Euro.

Der Mainsky Macro Allocation Fund (ISIN: LU0835750265) ist ein aktiv gemanagter Multi-Asset-Fonds unter Leitung von Gründer und Vorstandschef Eckhard Schulte. Die Strategie steuert die Aktienquote flexibel zwischen 25 und 75 Prozent, setzt überwiegend ETFs ein und orientiert sich an makroökonomischen Analysen statt an Einzeltitelselektion.