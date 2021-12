Christian Nuschele Standard Life Deutschland mit neuem Vertriebschef

Standard Life Deutschland hat Christian Nuschele zum Vertriebschef ernannt. In seiner neuen Funktion verantwortet der 42-Jährige sämtliche Vertriebsaktivitäten in Deutschland, die über die Vertriebswege Makler und Banken abgewickelt werden. Er berichtet direkt an Martin Clements, Chef von Standard Life Deutschland.

Nuschele löst Jeff Regazzoni ab, der den Posten kommissarisch übernommen hatte.

Nuschele trat Standard Life 2006 als Vertriebsberater für die Region München bei. 2011 übernahm er die Leitung der Vertriebsregion Süd. Seit 2012 zeichnet Nuschele für den gesamten Maklervertrieb von Standard Life Deutschland verantwortlich.