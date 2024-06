DAS INVESTMENT: Herr Pellis, beginnen wir mit den nüchternen Zahlen. Amundi Deutschland hat in den drei Jahren unter Ihrer Führung die Assets under Management von 64 auf rund 123 Milliarden Euro fast verdoppelt. Wie ist das gelungen?

Christian Pellis führt seit drei Jahren Amundi Deutschland und hat den Vermögensverwalter in der Zeit umgebaut. Die Assets under Management haben sich beinahe verdoppelt, es gab Übernahmen, der ESG-Hype ebbte ab und der Siegeszug der Private Markets begann. Doch wie geht Amundi mit dem wachsenden Kostendruck in der Branche um? Welche Rolle spielen aktives Management und ETFs? Und was muss sich in Deutschland beim Thema Altersvorsorge ändern? Pellis nimmt Stellung – und verrät, was er als Finanzminister anders machen würde.

DAS INVESTMENT: Herr Pellis, beginnen wir mit den nüchternen Zahlen. Amundi Deutschland hat in den drei Jahren unter Ihrer Führung die Assets under Management von 64 auf rund 123 Milliarden Euro fast verdoppelt. Wie ist das gelungen?

Christian Pellis: Wir sind in allen Bereichen gut diversifiziert aufgestellt und bedienen alle wichtigen Kundengruppen – von der Privatbank über den institutionellen Investor bis zum Wholesale-Partner. Wir sehen uns als Lösungsanbieter für unsere Kunden, sei es klassisch aktiv gemanagt, passiv, in Aktiv/Passiv-Portfolios oder durch Geldmarktfonds. Ein zweiter wichtiger Faktor war die Übernahme von Lyxor vor zwei Jahren. Damit haben wir nicht nur unser passives Geschäft und ETF-Angebot ausgebaut, sondern auch mehr als 20 Milliarden Euro an Assets gewonnen. Diese Kombination aus organischem und anorganischem Wachstum, kombiniert mit einem gewachsenen Produktangebot, war der Schlüssel.