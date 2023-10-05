Karriere
Christian Schuster steigt bei First Private Investment Management auf
Aus den eigenen Reihen First Private Investment Management ernennt neuen Leiter Portfoliomanagement
Redaktion
Aktualisiert am:
Personelle Veränderungen bei der Frankfurter Fondsboutique First Private Investment Management: Christian Schuster übernimmt die Position als Leiter des Portfoliomanagements.
Schuster tritt die Nachfolge von Martin Brückner an, der sich künftig auf strategische und kommunikative Aufgaben als Investment-Chef konzentriert und für das Management der Multi-Strategy-Portfolios verantwortlich sein wird.
Zuletzt Partner bei First Private IM
Schuster verfügt über mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung. Zu Beginn des Jahres wurde er bei First Private Investment Management zum Partner befördert. Zuletzt trug er als Senior Portfoliomanager unter anderem zur Entwicklung marktneutraler Investmentstrategien bei, etwa den First Private Systematic Commodity Rohstoff-Fonds.
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