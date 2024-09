Warum nur an der Oberfläche kratzen? Tauchen Sie tiefer ein mit exklusiven Interviews und umfangreichen Analysen. Die Registrierung für den Premium-Bereich ist selbstverständlich kostenfrei.

„Wir müssen konstatieren, dass die Banken ein enorm robustes Kreditportfolio haben“, sagte er im Gespräch mit Chefredakteur Sebastian Matthes. Sewing erwarte zwar eine Normalisierung der Insolvenzquoten nach den staatlichen Unterstützungsmaßnahmen der letzten Jahre, sieht aber keine besorgniserregende Entwicklung bei Kreditausfällen. „Firmen haben enorm an ihrer Liquidität gearbeitet, enorm an ihren Kapitalquoten“, erklärte Sewing und fügte hinzu: „Wenn Sie sich die durchschnittliche Kapitalquote eines Mittelständlers angucken vor der Finanzkrise und jetzt sind das große Unterschiede.“

Christian Sewing , Vorstandsvorsitzender der Deutschen Bank, hat sich auf dem Handelsblatt Banken-Gipfel 2024 zuversichtlich zur Lage des europäischen Bankensektors geäußert. Trotz wirtschaftlicher Herausforderungen in Deutschland und Europa sieht Sewing die Branche gut für die Zukunft aufgestellt.

Der Deutsche-Bank-Chef begründete dies mit dem zunehmenden Beratungsbedarf der Kunden in einer volatilen Welt: „Unsere Kunden brauchen vermehrt ein eigenes kompetentes Risikomanagement, um sich gegen Volatilität, Klima, Cyberrisiken und andere Risiken abzusichern.“ Kunden würden sich auf weniger, aber tiefere Beziehungen fokussieren.

Sewing unterstrich die Bedeutung von Investitionen in die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter in volatilen Zeiten. „Erstklassige Beratung bleibt das A und O des Bankgeschäfts. Die Erfahrung der Mitarbeiter“ und Ihre Expertise sind unser wichtigstes Gut. Ihre Ausbildung und Weiterbildung muss daher höchste Priorität haben“, sagte er.

Übernahmen für Deutsche Bank und DWS kein Thema

Zur Strategie der Deutschen Bank betonte Sewing, dass man sich auf organisches Wachstum und weniger auf Übernahmen konzentriere. „Wenn Sie in einer Situation sind wie wir – 8 Prozent Eigenkapitalrendite und Sie haben aus eigener Kraft die Chance, auf deutlich über 10 Prozent zu kommen – dann bündeln Sie alle Kräfte auf Ihr eigenes Geschäft“, erklärte er. Übernahmen, wie die diskutierte Übernahme der Commerzbank durch Unicredit, stehen für die Deutsche Bank derzeit nicht auf der Agenda.

Sewing hob im Gespräch die Fortschritte der Deutschen Bank bei der Diversifizierung ihrer Ertragsquellen hervor: „Wir haben gesagt, dass wir in die Bereiche investieren, die nicht zinsabhängig sind, weil wir wussten, dass irgendwann im Jahr 2024 der Höhepunkt der Zinskurve erreicht wird.“ Die Aufteilung der Ertragsströme sei nun in einer besseren Balance mit Blick auf Einnahmen aus Gebühren und Kommissionen versus der Zinseinnahmen.

Für die Tochtergesellschaft DWS sieht Sewing ebenfalls keine Notwendigkeit für große Übernahmen. „Ich finde es richtig, was Stefan Hoops macht. Man muss sich Opportunitäten ansehen und das macht die DWS. Aber es muss auch passen“, sagte Sewing. Er betonte: „Auch die DWS [...] hat eine klare Agenda, wie sie aus eigener Kraft noch stärker werden kann. Darauf muss der Hauptfokus liegen.“

Sewing fordert Kapitalmarktunion

Sewing betonte weiterhin die Notwendigkeit einer europäischen Kapitalmarktunion und kritisierte die Politik für ihre zögerliche Haltung: „Es wird höchste Zeit, dass die Politik die europäische Kapitalmarktunion nicht nur mit Worten, sondern jetzt auch mit konkreten Taten unterstützt.“ Und fügte hinzu: „Nicht deshalb, weil es uns Banken nützt, sondern weil es für Europa kein besseres Wachstumsprogramm gibt als die Schaffung der Kapitalmarktunion.“

In Bezug auf die Regulierung forderte Sewing mehr Flexibilität: „Wir brauchen eine Regulierung, die eben nicht immer mehr Kapital bindet, das uns dann für die Unterstützung der Wirtschaft fehlt." Er argumentierte, dass die derzeitige Regulierung die Fähigkeit der Banken einschränke, die Wirtschaft effektiv zu unterstützen.

Sewing betonte auch die Bedeutung der grünen Transformation für die Wirtschaft und die Rolle der Banken dabei. „Unsere Kunden verstehen, dass die grüne Transformation unserer Wirtschaft noch drängender geworden ist. Und es kann zu einem Wettbewerbsvorteil in Europa führen“, sagte er.

Sewing sieht die Aufgabe der Banken darin, Unternehmen bei dieser Transformation zu begleiten: „Wir als Banken haben die Aufgabe, sie dabei zu begleiten und insbesondere Unternehmen mit hohen CO2-Emissionen bei ihrer Transformation zu unterstützen. Nur so werden auch wir unsere Netto-Null-Ziele auf Dauer erreichen.“

Künstliche Intelligenz als Effizienztreiber

Ein wichtiges Thema für die Zukunft der Bank ist laut Sewing der Einsatz künstlicher Intelligenz (KI). Die Deutsche Bank arbeite bereits an mehr als 100 KI-Projekten in verschiedenen Bereichen, erklärte Sewing. KI helfen bei der Verbesserung des Kundenerlebnisses, bei den Erträgen, Kosten und auch Kontrollen, erklärte Sewing.

Besonders großes Potenzial sieht er in der Dokumentenverarbeitung: „Wir haben immer noch unheimlich viel Papier, was wir natürlich auch von unseren Kunden bekommen. KI kann uns beim Auslesen von Emails und Dokumenten viel helfen. Das wird schneller und effizienter. Aber insbesondere von der Genauigkeit haben wir kaum eine Fehlerquote mit KI.“ Auf die Frage nach dem Einsparpotenzial insgesamt blieb Sewing vage, mit Blick auf die Dokumentenverarbeitung beziffert er das Potenzial jedoch auf 50 bis 60 Prozent. „Das ist enorm.“

Sewing sprach auch über die Lehren aus den Problemen bei der IT-Integration der Postbank. Er betonte, dass die Deutsche Bank daraus eine stärkere Kundenorientierung entwickelt hat: Man habe als Bank einen neuen Unternehmenszweck definiert. Dieser Zweck – Sewing spricht von „Purpose“ - , der die langfristige Ausrichtung der Deutschen Bank bestimmt, konzentrierte sich stärker auf die Kunden. Die 90.000 Mitarbeiter der Bank müssen sich bei jeder Entscheidung fragen, ob sie dem übergeordneten Ziel der finanziellen Sicherheit und dem Erfolg der Kunden diene.

Durch diese konsequente Ausrichtung auf Kundenbelange will die Bank ähnliche Probleme wie bei der Postbank-Integration in Zukunft vermeiden.

Sewing warnt vor fehlendem Leistungswillen

Zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage in Deutschland äußerte sich Sewing kritisch: „Der Rest der Welt blickt schon seit einiger Zeit immer skeptischer auf Deutschland“. Sorgen bereitet ihm die fehlende politische Stabilität: „Die war – neben unseren exzellenten Unternehmen – stets eines der stärksten Argumente, um hier zu investieren“, so Sewing. „Jetzt aber ist dieses Argument teilweise in Frage gestellt.“

Investoren würden zunehmend an der Reformfähigkeit des Landes zweifeln, „aber insbesondere immer mehr an unserer Leistungsfähigkeit und unserem Leistungswillen zweifeln“, so Sewing weiter. „Das ist alarmierend.“