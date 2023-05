Chef der Deutschen Bank Christian Sewing: „Die Neobroker haben uns ehrlich gesagt wachgerüttelt“

Die Pleiten der US-Regionalbanken haben das Vertrauen in den Banken-Sektor in den vergangenen Monaten weltweit erschüttert. Zugleich steckt die Branche im Umbruch. Um die Inflation zu drücken heben die Notenbanken die Leitzinsen immer weiter an, die Digitalisierung krempelt die Geschäftsmodelle um. Christian Sewing, seit 2018 Vorsitzender der Deutschen Bank, sprach zu diesen und weiteren Themen als einer der Hauptredner auf der diesjährigen OMR-Konferenz. Er skizzierte einen Weg, wie Deutschland und Europa auch in Zukunft wettbewerbsfähig bleiben – und welche Voraussetzungen dafür nötig seien.

Sewing nennt das „ein Fitnessprogramm“ für Deutschland und Europa. Der Kontinent solle nicht in Lethargie verfallen, sondern die Voraussetzungen schaffen, dass Investoren wieder im großen Stil investieren. „Um dieses Wachstum zu generieren müssen wir sechs Dinge in Europa und Deutschland ändern. Zudem gibt es drei Megatrends, an denen wir die nächsten 10 bis 20 Jahre nicht vorbeikommen, egal ob Gründer, Banken, Privatpersonen oder Unternehmer.“

1. Megatrend: Die Märkte bleiben unruhig

Der erste Megatrend seien die volatilen Märkte, wie wir sie derzeit erleben. „All das, was wir jetzt sehen, ist die Normalität. Was wir zwischen 2010 und 2020 gesehen haben war nicht normal.“ Die Zeiten des grenzenlosen Geldes seien vorüber, so Sewing. Geopolitische Konflikte und die Inflation prägen die Zeit, und darauf müssen sich Unternehmen und Gründer einstellen. „Ihr müsst euch auf euer Kerngeschäft konzentrieren. Ihr müsst auf Profitabilität setzen.“

2. Megatrend: Nachhaltigkeit

Der zweite Megatrend sei angesichts der durch den russischen Angriffskrieg in der Ukraine ausgelösten Energiekrise in den vergangenen 12 Monaten etwas in den Hintergrund gerückt, so Sewing. Das mache ihn aber nicht weniger relevant. „Es ist Nachhaltigkeit. Sie wird immer wichtiger werden. Insbesondere für die nächste Generation, aber auch für jedes Unternehmen. Aus Kundensicht, aus Kapitalsicht, auch um Talente anzuwerben. Jedes Unternehmen muss als Kernstrategie Nachhaltigkeit abbilden.“

3. Megatrend: Technologien

Der dritte Megatrend ist laut Sewing die zunehmende Bedeutung von Technologie. „Technologie wird über den Erfolg eines Unternehmens entscheiden.“ Das verlange hohe Investitionssummen, zusätzlich zu den nötigen Investitionen im Bereich Nachhaltigkeit.

Damit Deutschland und Europa diese drei Megatrends stemmen kann, „brauchen wir Rahmenbedingungen“, so Sewing. Seine Keynote ist deshalb auch ein Weckruf an die Politik und die Unternehmer. Er fordert sechs konkrete Dinge, damit Wachstum in Europa wieder möglich ist.

Christian Sewing (links) von der Deutschen Bank im gespräch mit Philipp Westermeyer und Kai Pflaume © OMR

Voraussetzung 1: ein gemeinsamer Markt

„Der wichtigste Punkt, den wir brauchen, um echtes Wachstum in Europa und Deutschland zu bekommen, ist ein europäischer Binnenmarkt.“ Es sei eine Grundvoraussetzung, dass alle Produkte, die an die 450 Millionen Einwohner Europas vertrieben werden, identische Vorschriften und Voraussetzungen haben. „Wenn wir das nicht schaffen, werden wir niemals mit China, Amerika und anderen Regionen mithalten können. Der europäische Binnenmarkt ist das wichtigste Projekt, das wir als Europäer in den nächsten Jahren vollenden müssen.“

Voraussetzung 2: digitale Infrastruktur

Auch ohne eine gut ausgebaute digitale Infrastruktur wird der Wandel nicht gelingen, ist Christian Sewing überzeugt. „Ansonsten werden wir alle Ideen, die wir haben, nicht zeitgemäß und nicht schnell genug umsetzen.“ Unter digitaler Infrastruktur versteht der Chef der Deutschen Bank den flächendeckenden Ausbau des Mobilfunkstandards 5G, aber auch eine smarte Verkehrsinfrastruktur und digitale Verwaltung. Auch dafür brauche es hohe Investitionen.

Voraussetzung 3: weniger Bürokratie

„Wir haben auch in Europa unser Silicon Valley. Es ist leider das Silicon Valley der Regulierung.“ Mit diesem Statement plädiert Christian Sewing für ein Zurückdrehen der Regulierung. „Wenn wir es nicht schaffen, jede Innovation durch zehn bis zwölf Regulierungsschrauben zu bringen, werden wir nicht schneller werden. Und jede Innovation, die in Europa kommt, wird deutlich länger für den Markteintritt brauchen als es in Amerika und China der Fall ist.“ Der Abbau von Bürokratie sei ein entscheidender Baustein für die Zukunftsfähigkeit Europas und auch Deutschlands. Dass es gelingen kann, zeigt Sewing mit einen konkreten Beispie: „Das, was wir mit den LNG-Terminals geschafft haben, muss die neue Geschwindigkeit werden, egal in welcher Branche.“

Voraussetzung 4: ein reformiertes Immigrationsgesetz

Damit dieser Wandel gelingt benötigt es neben Investitionen auch jede Menge Arbeitskräfte. Doch genau die fehlen der Industrie zunehmend. Und der Fachkräftemangel wird sich noch verschärfen. „Wir werden bis 2033 acht Millionen Beschäftigte aufgrund der Demographie in Deutschland verlieren“, rechnet Christian Sewing vor. „Wir brauchen ein fokussiertes und klares Immigrationsgesetz, damit wir wieder Fachkräfte von außen bekommen und unsere Ideen umsetzen können.“

Voraussetzung 5: zeitgemäße Bildung

Kritisch äußert sich Sewing auch zum aktuellen Bildungssystem: „Meine beiden Kinder haben 2018 und 2020 im Grunde genommen dasselbe Abitur gemacht wie ich im Jahr 1989. Das kann nicht sein. Das darf nicht sein.“ Das Bildungssystem muss sich an neue Zeiten anpassen. 2035 werden 30 Prozent der Menschen in Jobs arbeiten, für die es heute noch gar keine Ausbildung gibt, prognostiziert Sewing.

Die Verantwortung, junge Talente an die Wirtschaft heranzuführen, sieht Sewing nicht nur bei der Bundesregierung, sondern auch bei den Unternehmen. „Wir müssen unsere Talente selbst heranziehen. Bildung ist das wichtigste Asset in den nächsten zehn Jahren.“

Voraussetzung 6: Europas einheitlicher Kapitalmarkt

Um den Klimawandel zu meistern und das Ziel Netto-Null zu erreichen müsse Europa jedes Jahr 1000 Milliarden Euro bis zum Jahr 2050 investieren. „Das schaffen wir nicht mit öffentlichen Haushalten. Und auch wenn ich es gerne hätte: Auch die Banken können es über die Bilanzen nicht allein schaffen. Damit wir diese Transformation schaffen brauchen wir den europäischen Kapitalmarkt.“ Investoren müssten über die 27 Länder Europas hinweg mit einem einheitlichen Regelwerk investieren können, so Sewing. „Der Green Deal wird ohne die Kapitalmarktunion in Europa nicht kommen.“

Vor der Fragerunde startete Sewing auf der Hauptbühne mit einer Keynote, die einem Weckruf an die Branche und die Politik glich © OMR

Sewing zum Filial-Sterben, Mitbewerbern und Vertrauen

Nach der Keynote stellte sich Sewing den Fragen von TV-Moderator Kai Pflaume und OMR-Gründer Philipp Westermeyer. Letzterer sprach den Chef der Deutschen Bank auf die Transformation der vergangenen Jahre an. Sewing, der seit 32 Jahren bei der Deutschen Bank arbeitet und diese seit 2018 leitet, gab zu: „Wir haben in der Vergangenheit große Fehler gemacht. Wir waren teilweise zu arrogant und irgendwann hatten wir so viele Schwierigkeiten mit negativen Nachrichten, dass selbst der normale Filialmitarbeiter nicht mehr öffentlich zugegeben hat, dass er für die Deutsche Bank arbeitet. Das ist das Schlimmste, was einer Bank passieren kann.“

Um das zu ändern, habe er die Stärken der Bank in den Vordergrund gerückt. „Wir haben ganze Geschäftsbereiche herausgenommen, wo wir gerne mitgespielt haben, aber nicht gut genug waren. Wir haben uns darauf konzentriert, was wir können. Dadurch ist die Profitabilität zurückgekehrt.“

Neben der Integrität und dem damit einhergehenden Vertrauen sei die richtige Balance entscheidend. „Wir haben eine Privatkundenbank und eine Investmentbank. Die zusammenzuführen verlangt Team-Fähigkeit. Das Team muss füreinander einstehen. Der Investmentbanker in New York muss verstehen, warum die Privatkundenbank in Deutschland so wichtig ist“, so Sewing.

Die neue Konkurrenz

In den vergangenen Jahren hat die Digitalisierung auch vor der Finanzwelt nicht Halt gemacht. Viele neue Player mischen mittlerweile mit – unter anderem Neobroker wie Trade Republic, Scalable und Revolut. Auf diese angesprochen sagt Sewing: „Ich bin froh, dass es die gibt. Denn ehrlich gesagt haben die uns wachgerüttelt. Wir haben vor 10 bis 15 Jahren nicht so in die digitale Welt und die Technologie investiert, wie wir es hätten machen müssen.“ Man setze seitdem auf Partnerschaften und versuche von den neuen Plattformen zu lernen.

Auf die noch vor ein bis zwei Jahren ambitioniert bewerteten Herausforderer angesprochen drückt sich Sewing diplomatisch aus: „Ich glaube nicht, dass wir die Bewertungen, die wir in der Vergangenheit gesehen haben, erst einmal wiedersehen.“

Auch Apples jüngste Bestrebungen, im Finanzmarkt Fuß zu fassen, hat der Deutsche-Bank-Chef mitbekommen. Sonderlich beunruhigt scheint er jedoch nicht zu sein. Die Branche sei stark reguliert. „Es gibt eine große Hürde für die Tech-Giganten, wirklich ins Bankgeschäft reinzugehen. Die haben verstanden, dass sie gerne mit uns arbeiten, dass sie uns insbesondere ihre Technologien zur Verfügung stellen.“ Für Konzerne wie Google-Mutter Alphabet mache eine Vollbanklizenz aus seiner Sicht keinen Sinn. „Das könnte das Kerngeschäft eher unterminieren.“

Dennoch sei klar: Die Zukunft der Bankenwelt ist digital. Mehr als zwei Milliarden Euro stecke sein Haus pro Jahr in Digitalisierungsprojekte, insbesondere in Frontend-Applikationen für die Kunden. „Das bedeutet auf der anderen Seite, dass man das Filialnetz weiter nach unten schraubt. Aber ganz verzichten werden wir nicht. Wir haben viele Kunden, die gerade wenn es um Lebensentscheidungen geht, den Berater sehen wollen.“