Redaktion 26.10.2015 Lesedauer: 1 Minute

Christian Sewing im Porträt Das ist der neue Privatkundenchef der Deutschen Bank

Anfang dieses Jahres ist Christian Sewing in das oberste Führungsgremium der Deutschen Bank aufgerückt und gilt als Hoffnungsträger. Damit hat er einen der wichtigsten und zugleich schwierigsten Posten im Vorstand. Denn in seinem Geschäftszweig stehen in den kommenden Jahren besonders große Umbrüche an.