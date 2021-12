Christian Tiessen Berliner unter Europas Top 30 der jungen Finanzbosse

Die „30 under 30“-Liste wird jährlich vom Forbes Magazine in insgesamt zehn Kategorien erstellt. Mit der Aufnahme in die Top-Liste sollen junge Pioniere, Innovationstreiber und Manager aus ganz Europa für ihre besonderen Errungenschaften bei der Transformation von Wirtschaftsbereichen, Technologien, Medien oder Kultur gewürdigt werden.Christian Tiessen hat vor seinem Engagement bei Savedo das E-Commerce Unternehmen Casacanda gegründet und später an den US-Mitbewerber Fab.com verkauft. ?In der Folgezeit leitete er knapp zwei Jahre lang das Europa-Geschäft bei Fab. Bei Savedo ist er vor allem für die Themen Finanzen, Internationalisierung sowie Marketing und PR verantwortlich.