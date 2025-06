Christian W. Röhl sieht in der Frühstartrente eine große Chance, die Aktienkultur in Deutschland zu befeuern

Christian W. Röhl sieht in der Frühstartrente eine große Chance, die Aktienkultur in Deutschland zu befeuern | Foto: DAS INVESTMENT

„Im ersten Moment habe ich natürlich gedacht: Ups, das ist aber wenig.“ So beschreibt Christian W. Röhl seine erste Reaktion auf die geplante Frühstartrente. "Und dann habe ich es nochmal gelesen und gedacht, okay, über Details kann man sicherlich streiten. Aber die grundlegende Idee, die ist ganz großartig." Ab 2026 sollen deutsche Schulkinder monatlich 10 Euro vom Staat erhalten – investiert in Fonds, ETFs und Aktien für ihre spätere Rente.

Für Röhl, Chief Economist bei Scalable Capital, bedeutet diese Initiative weit mehr als nur eine weitere sozialpolitische Maßnahme, wie er im Podcast „The Portfolio People“ erklärt. „Der Staat sagt damit auch, hey, in Aktien zu investieren, am besten langfristig über ETFs pro rata jeden Monat, das ist eine richtig gute Sache und das wollen wir fördern und das schon ab dem Kindesalter an. Also von der Signalwirkung her absolut super.“

Die 10 Euro seien bewusst als Start konzipiert, nicht als Komplettlösung. „Es ist ja nicht die Früh-Komplett-Abdeckungsrente, es ist ein Start", betont Röhl. Entscheidend sei, dass das Depot aufgestockt werden könne – durch Eltern, Großeltern oder später die Jugendlichen selbst. Als Vorbild nennt er den „Invest America Act" von Senator Ted Cruz, der 1.000 US-Dollar Startkapital und jährliche Aufstockungen bis 5.000 Dollar vorsieht.

Internationale Vorbilder und deutsche Versäumnisse

Röhl blickt dabei durchaus neidvoll ins Ausland. Besonders das schwedische Modell hat es ihm angetan: „Die haben 1999 die Aktienrente eingeführt und damit nicht nur Bürgerinnen und Bürger an dieses Anlegen am Kapitalmarkt systematisch herangeführt. Sie haben auch gezeigt, dass man das zu extrem günstigen Konditionen machen kann.“

Das Erfolgsrezept der Schweden: Einfachheit. „Es gibt den staatlich orchestrierten AP7-Fonds. Das ist die Standardlösung und nur wenn man die nicht will, dann hat man privatwirtschaftliche Alternativen. Diejenigen, die sich gar nicht so mit der Auswahl und mit den Details beschäftigen wollen, die kriegen ein globales, sehr günstiges Standardprodukt.“

Hier sieht Röhl eine wichtige Lehre aus deutschen Fehlern der Vergangenheit: „Wir haben das bei der Riester-Rente gesehen. Die Grundidee war großartig und dann wurde so lange daran gezerrt, um alle möglichen Interessen zu berücksichtigen, insbesondere natürlich auch die Interessen der Versicherungslobby mit hochkomplexen Strukturen, dass am Ende ein Produkt herausgekommen ist, das suboptimal ist.“

Scalable Capital: Vorreiter bei Kinderdepots

Die Details zur Frühstartrente, die im kommenden Jahr starten soll, sind bislang noch nicht final ausgearbeitet. Scalable Capital hat dennoch bereits vor der finalen Gesetzgebung Kinderdepots lanciert. "Wir haben eine ganz klare Mission, die heißt 'Investieren für alle' und das schließt natürlich auch Kinder ein", erklärt Röhl die Strategie. Durch die vollständig internalisierte Plattform könne das Unternehmen auch kleinskalierte Angebote wirtschaftlich darstellen – etwa gebührenfreie ETF-Sparpläne ab einem Euro.

Röhl wird persönlich, wenn er über die Entwicklung des deutschen Kapitalmarkts spricht. „Ich bin veruflich in den Finanzmarkt gekommen, im Zuge des Hypes um den Neuen Markt“, erinnert er sich. „Man hätte damals als Staat den Bürgerinnen und Bürgern allgemein das Thema Aktien nahebringen können. Aber das hat man nicht getan.“

Die verpasste Chance im Zuge des Telekom-Börsengangs beschäftigt ihn noch heute: „Da muss ich auch ganz selbstkritisch mich einschließen: Diese Chancen haben alle, die damals in der Finanzbranche in irgendeiner Form tätig waren, versaut. Und das wollen wir nicht zum zweiten Mal machen.“

Deshalb setze seit Arbeitgeber Scalable Capital auf drei Säulen: niedrige Zugangshürden, günstige Produkte und vor allem Finanzbildung. „Risk comes from not knowing what you're doing“, zitiert Röhl Warren Buffett. „Wir wollen, dass unsere Kundinnen und Kunden wissen, was sie tun und wollen ihnen alles an die Hand geben, was die dafür brauchen.“

Die richtige Mischung für Kinderdepots

Bei der konkreten Ausgestaltung von Kinderdepots setzt Röhl auf bewährte Konzepte: „Auf jeden Fall braucht ein Kinderdepot eine sehr breite Streuung und gerade wenn wir über langfristige Zeiträume denken, müssen wir doch zugeben, dass wir nicht wissen, wer in den nächsten fünf, zehn oder fünfzehn Jahren Gewinner oder Verlierer ist.“

Seine Empfehlung: „Im Kern einer solchen langfristigen Strategie sollte man etwas haben, was global gestreut, diversifiziert und selbst aktualisierend ist. Und genauso arbeiten ja die klassischen Weltportfolio-Indizes und Weltportfolio-ETFs.“

Persönliche Erfahrungen als Vater

Röhl praktiziert, was er predigt – auch bei seinem eigenen Sohn. Besonders kreativ wird er bei den jährlichen Geburtstagsgeschenken: „Ich habe am Tag seiner Geburt mich im Kreißsaal so ein bisschen umgeschaut, was ich dort so für Unternehmen entdecke. Das ist so eine Krankheit, wenn man irgendwie Peter Lynch gelesen hat.“ Die vier Aktien vom Geburtstag – von Drägerwerk bis Fresenius – bildeten den Grundstein für eine schöne Tradition.

„Seitdem habe ich daraus die Tradition gemacht, dass er Aktien zum Geburtstag bekommt“, erzählt Röhl. Dabei orientiert er sich an der Lebenswelt seines Sohnes: „Jeder Vater und jede Mutter weiß, irgendwann kommt man an Paw Patrol nicht vorbei und die Paw Patrol gehört tatsächlich einem kanadischen Unternehmen, Spin Entertainment. Da habe ich ihm also als Erinnerung ein paar Aktien von gekauft.“

Die Zukunft der deutschen Altersvorsorge

Röhl sieht in der Frühstartrente nur den Anfang einer größeren Entwicklung. Seine Prognose für die nächsten 20 Jahre: „Dann ist die Frühstartrente ein Element aus verschiedenen Mechanismen, wie Menschen staatlich orchestriert am Kapitalmarkt vorsorgen.“

Sein wichtigster Wunsch für die Finanzbranche: „Ich würde die Menschen, die eigenverantwortlich sparen und für die Zukunft vorsorgen, gerne dafür nicht mehr bestrafen, sondern in höherem Umfang ermuntern, das zu tun.“ Konkret schlägt er eine substanzielle Erhöhung der Freibeträge auf 5.000 bis 10.000 Euro vor.

Sein Fazit: „Den Grundgedanken, über den Kapitalmarkt an wirtschaftlicher Wertschöpfung und an Wachstum und Fortschritt zu partizipieren, staatlich zu fördern“ – das mache die Frühstartrente zu mehr als nur einem politischen Symbol. Es könnte der Beginn einer neuen deutschen Investmentkultur sein.