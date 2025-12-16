Christian Zahn wird Vorstand der Oddo BHF SE
Christian Zahn wird zum 1. Januar 2026 in den Vorstand der Oddo BHF SE berufen. Der Aufsichtsrat hat die Ernennung in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Zahn ist seit September 2024 als Global Head of Investment Banking und Mitglied des Group Management Committee bei der deutsch-französischen Bankengruppe tätig, wo er als Partner sämtliche Investment-Banking-Aktivitäten verantwortet.
Vor seinem Wechsel zu Oddo BHF war Zahn Partner bei McKinsey & Company im Zürcher Büro. Dort leitete er die Banken- und Versicherungsaktivitäten in der Schweiz und war zudem Co-Leiter der Asset and Wealth Management Practice in EMEA sowie Mitglied des Leadership-Teams für Strategy & Corporate Finance. Zuvor arbeitete er bei der Deutschen Bank im Investment Banking mit Schwerpunkt Corporate Finance im deutschsprachigen Raum.
Zahn studierte Finance an der Frankfurt School of Finance & Management und an der University of New South Wales in Sydney und ist CFA Charterholder.
Dem Vorstand der Oddo BHF SE gehören nun sieben Mitglieder an: Philippe Oddo, Grégoire Charbit, Benoît Claveranne, Joachim Häger, Alexander Ilgen, Christophe Tadié und Christian Zahn.
Über Oddo BHF
Oddo BHF ist eine unabhängige europäische Finanzgruppe in den Bereichen Private Wealth Management, Asset Management, Corporates und Investment Banking. Die Gruppe verwaltet rund 156 Milliarden Euro an Kundenvermögen und verfügt über ein Eigenkapital von mehr als 1,1 Milliarden Euro.
Die Gruppe hat 3.200 Mitarbeiter in Frankreich, Tunesien, Deutschland und der Schweiz.