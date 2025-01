Christina Weiss wechselt von Amundi zu Natixis IM

Natixis Investment Managers hat Christina Weiss zum 1. Januar 2025 zur Leiterin Liquidity Solutions ernannt. Von Frankfurt aus verantwortet sie künftig das institutionelle Geschäft mit Liquiditätslösungen in Europa. In ihrer Position berichtet sie an Patrick Sobotta, Geschäftsführer für Zentral- und Osteuropa.

Weiss absolvierte ihren Master in International Management an der International School of Management. Zuvor studierte sie Wirtschaftswissenschaften an der Justus-Liebig-Universität Gießen (Bachelor of Science).

Über Natixis Investment Managers