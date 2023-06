Christina Zehnter im Interview „Schwankungen gehören dazu, davon muss man sich nicht abschrecken lassen“

„Ich finde es schade, dass wir in Deutschland wenig über Geld sprechen“, sagt Christina Zehnter. Die 31-Jährige ist Teamleiterin bei der Privatbank Berenberg. Warum man am besten früh mit dem Investieren anfängt, langfristig dabei bleibt und schwierige Marktphasen aussitzt, erzählt sie im Interview.

© Berenberg / Collage: Christin Jahns mit Canva

DAS INVESTMENT Academy: Christina, du bist Teamleiterin Privatkunden und Stiftungen bei der Privatbank Berenberg. Wie kümmerst du selbst dich um deine Altersvorsorge und was war dein erstes Investment?

Christina Zehnter: Ich hatte das Glück, dass ich durch meine Familie sehr früh mit dem Thema in Berührung gekommen bin und ein Verständnis dafür entwickeln konnte, was Schulden oder Vermögensplanung bedeuten. Mein erstes Investment war tatsächlich, dass ich mein Kommunionsgeld in klassische Investmentfonds angelegt habe, wobei diese Entscheidung natürlich von meinen Eltern geprägt war.

Ich würde sagen, meine erste aktive Anlageentscheidungen habe ich getroffen, als ich mein erstes Geld als Werkstudentin verdient habe. Da habe ich begonnen, mir über Sparpläne sukzessive Vermögen aufzubauen. Sofern ich mehr zur Verfügung hatte, habe ich meinen Sparplan dementsprechend angepasst. Ich habe mir auch Aktien angeschaut, bin aber bei Fonds geblieben, weil ich immer gesagt habe, wenn man Einzelwerte handelt, muss man auch die Zeit oder die Muße dafür haben, sich regelmäßig mit den Werten zu beschäftigen und beherzt einzugreifen.

„Langfristigkeit ist das, was beruhigt“

Durch meinen Beruf in der Vermögensverwaltung habe ich nun auch viele Restriktionen, was ich überhaupt handeln darf. Das Regelwerk, dem wir unterliegen, ist relativ eng und das war letzten Endes der Grund, hauptsächlich in aktiv gemanagte Fonds zu investieren. Hier habe ich einen Manager, der die Selektion für mich übernimmt und in Vollzeit nichts anderes macht als die Unternehmen zu analysieren und zu beobachten, wann der Zeitpunkt gekommen ist, Werte zu verkaufen, zuzukaufen oder komplett neu aufzunehmen.

Hast du schon mal eine Anlageentscheidung getroffen, von der du rückblickend sagen würdest, dass das nicht die Beste war?

Christina: Dadurch, dass ich kein Stock Picking betreibe, kann ich jetzt keine einzelne Aktie nennen, an der ich mir schon mal die Finger verbrannt habe.

Tatsächlich würde ich allgemein sagen, dass Langfristigkeit das ist, was beruhigt. Dadurch kann man Schwankungen aussitzen. Ich bin zum Beispiel großer Asien-Freund und in den letzten Jahren war Asien und gerade auch China negativ bewertet. Die Kursverluste, die sie eingefahren haben, waren natürlich groß. Trotzdem würde ich sagen, dass man vor solchen Kursrücksetzern keine Angst haben sollte, sondern sie im besten Fall als Einstiegschance sieht, und nicht den Mut verliert, sondern es trotzdem weiter versucht.

Das würde ich auch generell als Tipp geben: Investiere langfristig, fange früh an und versuche auch Kursrücksetzer positiv zu sehen und zu sagen, Schwankungen gehören dazu, davon muss ich mich überhaupt nicht abschrecken lassen. Denn wenn ich das über eine längere Periode betrachte, erholt sich der Kurs auch wieder.

Okay, also sollten Anleger im besten Fall nicht direkt Angst bekommen, sondern erstmal tief durchatmen und einfach dabeibleiben.

Christina: Ja, das ist tatsächlich so. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass eine ruhige Hand die beste Möglichkeit ist, Geld zu schützen. Eine gestresste Hand oder jemand, der in Panik verfällt, neigt häufig dazu, alles zu verkaufen, was am Tiefpunkt das Schlimmste ist, was man machen kann.

Gibt es aktuell bestimmte Themen, die deine Kunden besonders beschäftigen?

Christina: Ja, in letzter Zeit waren die Bankenpleiten und die Finanzmarktstabilität insgesamt natürlich ein großes Thema, da sie bei vielen Erinnerungen an 2008, an die große Finanzkrise geweckt haben. Aber auch die hohe Inflation, die steigenden Zinsen und was das für die Vermögen bedeutet, beschäftigt viele. Die Kunden fragen sich, ob sie ihre Pläne jetzt neu aufstellen müssen, um diese Phase vielleicht auch für sich zu nutzen.

Gibt es Unterschiede in der Beratung von Frauen und Männern?

Christina: Ich würde sagen, von der Anlagestrategie gibt es wenige Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Ich finde zum Beispiel nicht, dass Männer immer aggressiver sind als Frauen. Frauen wiegen ihre Entscheidungen und Risiken manchmal anders ab. Aber grundsätzlich gibt es keinen Unterschied. Das Einzige, was bei Frauen anders ist, sind die Lebensphasen, und da setzen wir natürlich auch in der Beratung an. Bei Frauen ist das Thema einfach präsenter. Denn wenn sie eine Familie gründen möchten, bringen sie nun mal die Kinder zur Welt und bleiben dann in vielen Fällen eine zeitlang zu Hause, sind aus dem Job raus oder reduzieren vielleicht ihre Stunden.

Verschiedene Lebensphasen bei der Finanzplanung mitdenken

Es kann natürlich auch sein, dass der Vater aus dem Job geht. Und das wäre umgekehrt dann genau das Gleiche. Dieser Phase sollte man sich beim Vermögensaufbau natürlich bewusst sein und sich Gedanken machen, was das bedeutet. Wieviel verdienen wir da? Was können wir zurücklegen? Wieviel brauchen wir für die Altersvorsorge? Es geht ja auch nicht nur darum, dass man dann eine Familie hat, sondern die auch versorgen muss und den Kindern eine Ausbildung ermöglichen möchte.

Und dann geht man natürlich irgendwann mal in Rente und sollte sich vorher im Klaren sein, wie viel man dann zum Leben braucht und welche Kosten auf einen zukommen. Rein biologisch ist es so, dass Frauen älter werden als Männer und dementsprechend wahrscheinlicher in die Situation kommen, in der sie alleine sind. Aber auch so wird mittlerweile jede zweite oder dritte Ehe geschieden. Von daher ist es auch wichtig, die Themen Scheidung und alleinerziehende Elternschaft in die Planung miteinzubeziehen. Das sind so verschiedene Lebensphasen, die man einfach mitdenken muss und auf die man nochmal spezifischer eingehen sollte.

Oft ist es ja am schwierigsten, sich überhaupt erstmal mit dem Thema zu beschäftigen. Hast du Tipps, wie man am besten anfängt?

Christina: Ich würde grundsätzlich erst einmal klären, wieviel jemand zum Investieren zur Verfügung hat, um dann schon mal mit kleinen Summen anzufangen – das können auch 25 oder 50 Euro im Monat sein.

Interessant? Das Wichtigste aus der Welt der Finanzen, komprimiert auf fünf Minuten, direkt in dein Postfach. Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen Update (2 x wöchentlich) Newsletter DAS INVESTMENT Clever anlegen am Wochenende (wöchentlich) Ja, ich möchte den/die oben ausgewählten Newsletter mit Informationen über die Kapitalmärkte und die Finanzbranche, insbesondere die Fonds-, Versicherungs-und Immobilienindustrie abonnieren. Hinweise zu der von der Einwilligung mitumfassten Erfolgsmessung, dem Einsatz des Versanddienstleisters June Online Marketing, der Protokollierung der Anmeldung, der neben der E-Mail-Adresse weiter erhobenen Daten, der Weitergabe der Daten innerhalb der Verlagsgruppe und zu deinen Widerrufsrechten findest du in der Datenschutzerklärung . Diese Einwilligung kannst du jederzeit für die Zukunft widerrufen. JETZT ANMELDEN Fast geschafft Bitte überprüfe dein E-Mail Postfach - wir haben eine Bestätigungs-E-Mail verschickt. Das Abonnement wird nach der Bestätigung aktiv.

Und dann würde ich sagen, dass die Suche nach einzelnen Aktien oder Titeln für den Anfang noch nicht das Richtige ist, sondern man sich dem Thema eher über einen Fondssparplan nähern sollte, wo sich ein Fachmann um die Selektion kümmert.

Also, das wäre das, was ich eigentlich raten würde: Fangt an, egal wie alt ihr seid, je früher, desto besser. Und auch wenn es erstmal nur kleine Beträge sind – das ist besser, als nichts zu sparen. Und wie gesagt: Investiere langfristig und habe keine Angst vor Kursrücksetzern, sondern sitze schwierige Marktphasen einfach mal aus. Dafür hat man sich ja überlegt, welches Geld man monatlich nicht braucht und anlegen kann – also, Augen zu und durch.

Stichwort Fonds oder ETF: Würdest du sagen, das eine oder das andere ist besser?

Christina: Ich glaube, das ist eine Grundsatzdiskussion und schwierig zu beantworten. Ich glaube, grundsätzlich muss man sich vor Augen führen, was man will und was in dem Fall Sinn macht. Ein ETF ist ja einfach nur ein Korb, der einen Index abbildet und der eins zu eins genau dieselbe Gewichtung hat. Das heißt, wenn im Index Umstrukturierungen stattfinden und ein Unternehmen beispielsweise aus dem Dax rausgeht, heißt das im Umkehrschluss natürlich, dass es auch aus dem ETF rausfällt. Wenn man wirklich nur die Abbildung eines Markts wünscht, dann ist ein ETF geeignet und kostengünstig.

Wenn man aber auch Titel abseits der der Benchmark aufnehmen möchte oder vielleicht sogar das Ziel hat, die Benchmark zu schlagen, dann ist ein aktiv gemanagter Fonds durchaus spannender und ich glaube, auch in Nischen sind aktiv gemanagte Fonds von Vorteil. Denn wenn ein Fondsmanager vielleicht die Sprache spricht und sich mit dem Unternehmen auseinandersetzt, dann kann er Risiken nochmal anders bewerten. Klar, kann er aber auch mal danebenliegen, er ist ja auch nur ein Mensch.

Sparquote: Darum ist sie wichtig

Ich würde sagen, nur das Argument aktiv gemanagte Fonds sind grundsätzlich immer teurer als ETFs, zieht nicht. Es kommt immer darauf an, was ich bezwecke und in welchen Bereich ich investiere. Ich persönlich bin einfach ein großer Freund von Fonds.

Man sagt ja, über Geld spricht man nicht. Fällt es dir privat leicht über Geld-Themen zu reden?

Christina: Ich glaube, es fällt mir leichter als manch anderen. Dadurch, dass ich tagtäglich mit Geld zu tun habe, ist für mich die Hemmschwelle gesunken. Ich glaube, es ist – egal, wie viel Vermögen man hat – wichtig darüber zu sprechen, sich damit zu beschäftigen und sich auch klarzumachen, was Geld eigentlich bedeutet, wie wichtig finanzielle Freiheit ist und was für Auswirkungen sie hat.

Von daher finde ich es eigentlich sehr schade, dass wir in Deutschland wenig über Geld sprechen und das letzten Endes auch viel zu spät machen. Wenn man Anfang 20 sein erstes Geld verdient, ist es viel zu spät meines Erachtens nach. Ich würde mir wünschen, dass mit dem Thema Geldanlage auch schon in der Schule begonnen wird. Dass einem einfach bewusst gemacht wird, was es bedeutet, auf Pump zu leben. Was bedeutet es, langfristig Geld anzulegen oder zu sparen? Wichtig ist es auch, unabhängig vom Einkommen überhaupt eine Sparquote zu etablieren. Das findet eigentlich gar nicht statt bei uns in der Gesellschaft.

Das stimmt. Wenn man seinen ersten Nebenjob hat und dann eine Steuernummer braucht, dann ist man erstmal aufgeschmissen. Vor allem, wenn die Eltern oder andere Vertrauenspersonen auch nicht so im Thema sind, kann es schwierig werden.

Christina: Heutzutage kann man sich durch die Digitalisierung ja zum Glück viel erarbeiten und durch Corona ist das Thema nochmal mehr ins Visier von vielen gekommen, die auf einmal mehr Zeit hatten oder sich mehr Zeit genommen haben, um sich damit zu beschäftigen. Aber ich glaube, genau das ist das Thema: Dass Finanzen im ersten Anlauf ein bisschen Zeit bedürfen und viele Leute davor zurückschrecken, weil sie sagen, sie haben nicht die Zeit oder das Wissen und dann lieber gar nichts machen, anstatt irgendwann mal anzufangen. Dementsprechend wäre es hilfreich, wenn man in der Schule einfach Grundwissen vermittelt bekommt, um dadurch die Hemmungen abzubauen und ein Gespür dafür zu bekommen.

Verrätst du uns zum Abschluss zusammenfassend noch deine wichtigsten Tipps zum Investmentstart?

Christina: Also zuerst einmal sollte man sich Gedanken machen, was man langfristig mit seinem Geld erreichen will. Mach dir deine Zielsetzung bewusst und überlege dir, wieviel Geld du dafür monatlich zur Verfügung hast, das du nicht für deinen täglichen Lebensunterhalt brauchst.

Sei neugierig und habe keine Angst

Der wohl wichtigste Tipp ist: keine Angst zu haben. Also wirklich die Angst zu verlieren. Du wirst auch Rücksetzer am Kapitalmarkt erleben, aber behalte die langfristigen Aussichten im Fokus. Verliere nicht die Neugier, sondern eigne dir das Wissen an.

Den perfekten Zeitpunkt, in den Kapitalmarkt zu investieren, wird kaum einer finden. Das hat ganz viel mit Glück zu tun, weil nicht bewiesen ist, dass es das perfekte Markttiming überhaupt gibt. Deswegen investiere lieber langfristig mit Sparplänen. Das ist gerade am Anfang praktisch, wenn man noch nicht so viel Geld zur Verfügung hat. So kann man sich langsam an das Thema rantasten und ein Verständnis dafür entwickeln, wie reagieren Märkte und was bedeutet das für mich?

Wenn Interesse da ist, kann man sukzessive selbstständiger werden und vielleicht ein eigenes Trading-Depot einrichten, wo man aktiv handelt. Es schadet nicht, auch da ein Gespür für zu bekommen, und zu gucken, wie sich bestimmte Werte verhalten. Wenn du beispielsweise Handtaschen-Fan bist, könntest du anstatt dir ein neues Exemplar zu kaufen auch in Aktien zum Beispiel von LVMH investieren. Die emotionale Entscheidung ist zwar nicht immer die beste, aber so kann man einfach mal ausprobieren, was das bedeutet. Denn: Nur weil ich eine Marke gut finde, heißt das nicht zwangsläufig, dass sie auch gut performt. Von daher sollte man auch einfach mal den Mut aufbringen, Dinge zu erleben.