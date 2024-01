Zur Jahresmitte scheidet die langjährige geschäftsführende Vorständin Christine Bortenlänger aus ihrem Amt beim Deutschen Aktieninstitut (DAI). Neue Chefin wird Henriette Peucker. Bis Mitte 2023 war sie stellvertretende Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbands deutscher Banken.

Nach fast zwölf Jahren als Geschäftsführerin habe sich Bortenlänger entschieden, keine weitere Amtszeit anzustreben. Damit läuft ihr Vertrag zum 30. Juni 2024 aus. Die Nachfolge soll Peucker bereits ab 1. Mai 2024 antreten, um eine reibungslose Übergabe des geschäftsführenden Amts im Aktieninstitut zu ermöglichen.

Über das Deutsche Aktieninstitut

Das DAI vertritt seit 1953 die Interessen von börsennotierten Unternehmen und weiteren Akteuren des Kapitalmarkts. Unter der Führung von Bortenlänger konnte unter anderem der Austausch mit der Politik durch die Eröffnung des Berliner Büros intensiviert werden. Zudem steigerten sich die Mitgliedszahlen in ihrer Amtszeit um ein Fünftel. Heute repräsentieren die Mitglieder des DAI etwa 90 Prozent der Marktkapitalisierung deutscher börsennotierter Unternehmen.

Peucker bringt für ihre neue Aufgabe Erfahrung in den Bereichen Kapitalmarkt, Banking und politische Kommunikation mit. Damit möchte sie an die Arbeit ihre Vorgängerin anknüpfen und sich internationaler aufstellen sowie eine größere und heterogenere Zahl von Mitgliedern erreichen. Sie strebe „eine noch stärkere internationale Vernetzung, eine weitere Diversifizierung der Mitgliedschaft und Veränderungen der Kapitalmarktregulierung – zum Beispiel auf ESG-Anforderungen“ an.