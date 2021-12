Christine Bortenlänger wechselt zum Deutschen Aktieninstitut

Christine Bortenlänger wird als geschäftsführendes Vorstandsmitglied die Leitung des Deutschen Aktieninstituts (DAI) übernehmen. Zuvor war sie für zwölf Jahre Chefin der Münchner Börse und damit Pionierin als erste Frau an der Spitze einer deutschen Börse. Des Weiteren ist sie Mitglied im Aufsichtsrat von TÜV Süd und bei der Ergo Versicherungsgruppe und Sprecherin der Finanzplatz München Initiative (fpmi).Beim DAI tritt sie die Nachfolge von Rüdiger von Rosen an, der Ende Juni 2012 nach über 25 Jahren Vorstandstätigkeit in den Ruhestand tritt.