Christine Funck und Thomas Heindl Hiscox erweitert Direktversicherungsteam

Christine Funck übernimmt die Verantwortung für den Ausbau des Direktkanals bei Hiscox und wird aus der Deutschlandzentrale in München an Pierre-Olivier Desaulle, Managing Director von Hiscox Europe, berichten.Funck begann ihre berufliche Laufbahn als Produktmanagerin bei BMW. Danach war sie bei Bentley Motors als Marketingchefin für Europa tätig, bevor sie von 2007 bis 2013 bei der UBS die Position des Executive Director Business Planning übernahm.Auch Thomas Heindl ist neu im Direktversicherungsteam von Hiscox. In seiner neuen Funktion wird er die Vermarktung des Direktvertriebs vorantreiben. Bisher kümmerte sich Heindl bei Hiscox als Manager Marketing & Business Development Germany um die Marketing-Aktivitäten auf dem deutschen Markt. Die neue Position erweitert seinen Verantwortungsbereich.